Une année sans être piraté

l

Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais j'ai comme cette drôle d'impression que chaque fois qu'une année se termine et que l'on regarde derrière nous, c'est comme si la PIRE des années était maintenant derrière nous.

L'an dernier, on repensait notamment à Charlie Hebdo et au Bataclan, puis cette année, on n'a qu'à penser à la liste interminable des célébrités qui nous auront quittés en 2016 et puis sinon, à l'élection plutôt déroutante de Donald Trump.

Mais au-delà de ces bilans déprimants que nous dressons continuellement à cette période-ci de l'année, il y a une autre habitude à laquelle nous n'échappons jamais et bien entendu, il s'agit des fameuses résolutions.

Ici, les lecteurs et les lectrices plus perspicaces l'auront déjà deviné, mais j'ai justement une bonne idée de résolution à vous proposer : et si nous faisions tous un effort pour être un peu moins « technuls » en 2017 ?

Évidemment, vous me direz qu'il existe une panoplie d'enjeux plus importants à surveiller, mais comme le dirait le fameux poète Raoul Duguay : « Toute est dans toute ».

D'ailleurs, cette phrase vous risquerez de l'entendre très souvent en écoutant l'émission de balladodiffusion produite par Crypto-Québec et intitulée Chiens de garde dans laquelle on traite de sécurité informatique, de surveillance, mais aussi, de protection de la vie privée.

Ici, si vous êtes du genre à aimer vous faire peur, Chiens de garde devrait vous satisfaire pleinement. Or, le seul hic dans tout ça, c'est qu'on ne baigne pas du tout dans la fiction et ainsi, les sombres visions de l'avenir qu'on y projette souvent risquent de se produire dans un futur très proche.

À titre d'exemple, il est très envisageable que d'importantes attaques informatiques soient de plus en plus fréquentes et ainsi, qu'elles aient un impact significatif sur notre utilisation du Web. On en a d'ailleurs eu un petit avant-goût en octobre dernier lorsque plusieurs services majeurs tels que Spotify, Amazon ou eBay ont été soudainement neutralisés le même jour à la suite d'une attaque contre Dyn, un pan spécifique de l'infrastructure critique du Web, celle d'un des gros services de résolution DNS. Et ce n'était là qu'un test de rien du tout, comme on dit.

D'ailleurs, si vous possédez à la maison des appareils pouvant se connecter en ligne, ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée de vous assurer que vous avez bien pris le soin de personnaliser tous leurs accès. Par exemple, laisseriez-vous traîner votre carte de guichet et votre NIP dans un endroit public ? Évidemment non. Or, vous commettez en quelque sorte le même genre d'erreur si votre routeur domestique est toujours réglé sur « admin » et que le mot de passe est toujours « admin ». Pour illustrer simplement cela, gardez en tête que chaque objet qui se connecte en ligne est possiblement une porte d'entrée dans votre maison et ainsi, dans votre vie privée.

Et puis, si vous croyez que vous n'avez rien à cacher et que vous ne voyez pas du tout l'importance d'adopter un cybercomportement sécuritaire, je vous invite à visionner sur ICI Tou.Tv la série documentaire Hackers. Je vous gage qu'après ça, vous y repenserez à deux fois avant de vous connecter à un accès wifi public.

Et puisque Hackers est animé par Matthieu Dugal, profitons-en pour vous encourager à écouter l'émission de radio La Sphère qu'il anime aussi sur les ondes d'ICI Radio-Canada Première. Il s'agit là d'une solution très digeste pour se mettre à jour.

Et comme « Toute est dans toute », puisqu'on parle de mises à jour, faites-les donc sur tous vos appareils électroniques que vous avez à la maison. Ça pourrait très bien vous éviter un témoignage navrant lors du prochain temps des Fêtes et qui sait, peut-être que 2017 n'héritera pas du titre de votre PIRE année de toute votre vie.