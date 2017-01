La loterie de la honte

Non, je ne suis pas accro à la loterie. Les billets Célébration ne m'appartiennent pas vraiment et, en ce qui concerne ces billets de 6/49, je fais partie d'un groupe au journal, un peu contre mon gré... Je m'y suis jointe l'an dernier et je n'ose plus le quitter de peur que mes collègues gagnent le jackpot la semaine suivante et que je sombre ensuite dans la dépression et la pauvreté. Je suis donc prise au piège, forcée de donner cinq dollars par semaine au leader du groupe, au risque d'être persécutée.

Alors non, je ne suis pas une adepte de la loterie. Cet automne, je m'étais juré de me prendre en main et de faire vérifier mon billet chaque semaine. Finis, les longs tickets qui m'empêchent de fermer mon porte-feuille, que je m'étais dit. J'avais 17 billets à faire valider lorsque je me suis fait cette promesse.

Pour recommencer ma vie de joueuse à zéro, il fallait bien que je les fasse vérifier, ces 17 billets. Évidemment, je savais que je ne gagnais pas le gros lot, puisque je l'aurais su d'un collègue, mais il n'en demeure pas moins que certains billets étaient gagnants de petits sommes d'argent.

Un bon matin, je me décide à aller à la pharmacie du coin, armée de quelques billets. Jamais je n'allais m'y présenter avec les 17, j'en aurais eu pour des heures et je serais sans doute morte de honte sur place.

Premier billet, je gagne deux participations gratuites. Ces participations gratuites peuvent être vérifiées immédiatement, puisque les tirages ont eu lieu des semaines auparavant. Avec ces deux nouvelles participations, j'en remporte sept nouvelles. La file de clients derrière moi s'allonge. J'ai chaud. Je suis gênée et me confonds en excuses.

Donc, avec un seul billet, j'en ai remporté neuf autres... Au bout du compte, avec ces 10 billets qui n'en étaient pourtant qu'un seul au départ, j'ai gagné 2$. Vous pouvez être certains que j'ai pris l'argent et que je me suis sauvée de cette pharmacie. J'ai attendu plusieurs semaines avant d'y retourner, dans l'espoir que la caissière oublie mon visage.

Finalement, au bout de six jours, j'avais fait vérifier tous mes billets. Dans une dizaine de commerces différents. En tout, j'ai remporté 22$. Pour tout le temps que ça m'a pris et le stress que ça m'a causé, ce n'est pas cher payé de l'heure.

Et je m'étais promis que ça ne se reproduirait plus. Mais, comme toute bonne résolution, je suis rapidement retombée dans mes vieilles habitudes.