Une année politique, mais pas ici

CHRONIQUE / Le commentaire le plus pertinent, à la suite de la victoire de Donald Trump aux présidentielles américaines, est venu d'un humoriste. Pendant que les columnists en tous genres s'excusaient, se désolaient ou se réjouissaient, dépendant de leur point de vue, l'ex-animateur de l'émission de télévision The Daily Show , Jon Stewart, a remis en question la place de la culture à l'intérieur du débat public.

Dans une entrevue accordée au journaliste Charlie Rose, il a d'abord évoqué le fun noir qu'ont eu ses collègues du petit écran, notamment les artisans de Saturday Night Live et des talk shows de fin de soirée, en caricaturant le candidat républicain. Plus le trait était forcé, plus le public les appuyait, du moins, la part qui souscrit d'emblée à leur vision du monde.

Tout a baigné dans l'huile jusqu'au moment où le vrai monde a voté. Même si Hillary Clinton a dominé par près de trois millions de voix à l'échelle du pays, c'est son rival qui prêtera serment le 20 janvier parce que dans les États industriels du nord-est, une majorité d'électeurs, dont plusieurs disent avoir été floués par des générations de politiciens, ont misé leurs derniers jetons sur le candidat qui promettait de faire les choses différemment.

Ils ont cessé d'appuyer les démocrates, alors que l'immense majorité des artistes, des humoristes et des personnalités médiatiques affichaient un autre point de vue, ce qui a allumé une cloche chez Jon Stewart. « Pendant qu'on riait des blagues qui étaient faites sur le dos de Trump, ses partisans à lui se parlaient, s'organisaient, se préparaient à voter. Et ce sont eux qui ont gagné », a-t-il énoncé, en substance.

Ce constat l'amène à dire qu'il ne suffit pas de dominer la culture populaire. On peut aimer les chansons de Bruce Springsteen, les émissions d'Oprah Winfrey et les films de Barbra Streisand tout en souhaitant qu'ils perdent leurs élections, au même titre que chez nous, il y a moyen d'être fédéraliste et d'apprécier le travail de Guy A. Lepage.

Ce que Jon Stewart constate, en définitive, c'est que la politique, ça se passe à un autre niveau. Être drôle, célèbre ou talentueux ne suffit pas. Il y a même un certain danger à miser sur un appui massif de la part des artistes. On finit par croire que la cause est entendue, que seuls d'horribles personnages pourraient déroger de la norme sociale. Et ça donne un Donald Trump à la Maison-Blanche.

Le souci de communiquer

Si les élections présidentielles ont pesé sur la vie culturelle aux États-Unis, dans notre région, c'est le désir de communiquer qui a coloré la dernière année. Plus que jamais, les artistes ont ressenti le besoin d'élargir leurs horizons. Certains l'ont fait en diffusant leurs créations à l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parfois sur d'autres continents. Il y en a aussi qui ont creusé le sillon local.

Établi à Chicoutimi, le Centre Bang n'a fait ni une, ni deux. Il est allé dans toutes ces directions à la fois, comme en témoignent sa participation à la foire d'art contemporain Art-Athina, tenue en Grèce, de même que son partenariat avec la communauté de Petit-Saguenay, qui mettra en scène l'artiste Julien Boily. C'est une autre façon d'articuler le credo des environnementalistes : agir localement et penser globalement.

À sa manière, l'éditeur Jean-Claude Larouche a tiré profit de cette stratégie, lui qui a cultivé son lectorat au Québec, tout en permettant à ses auteurs de vendre des livres jusqu'en Russie. C'est ainsi que la maison JCL a prospéré en dépit de son éloignement des grands centres, une belle utopie qui a pris fin en novembre, à la suite de sa vente au Groupe Bertrand, établi en Montérégie.

Bien qu'elle appartienne à une génération différente, l'équipe de La Peuplade souscrit aux mêmes principes que JCL en matière de diffusion. Elle occupe le marché québécois sans négliger la filière internationale. C'est ainsi, par exemple, que les droits de l'excellent roman de Dominique Scali, À la recherche de New Babylon, ont été acquis par un éditeur espagnol. À l'opposé, la boîte saguenéenne entend publier un roman islandais.

Communiquer, c'est aussi ouvrir les portes de sa maison, comme l'ont fait les cofondateurs du Théâtre CRI, Guylaine Rivard et Serge Potvin. Deux des quatre pièces qui doivent être jouées dans leur résidence du centre-ville de Jonquière, Des craquelures et Requiem, ont connu du succès à l'automne. Le second volet, qui prendra fin à l'été, devrait susciter un engouement équivalent.

Un silence intrigant

Côté spectacles, on a vu les diffuseurs prospérer aux deux extrêmes. Si le Festival des bières du monde a attiré 11 600 personnes sur la Zone portuaire de Chicoutimi, le 23 juillet, grâce à la venue du groupe Billy Talent, le Sous-Bois de Chicoutimi a multiplié les salles combles et les coups d'éclat, à commencer par la deuxième édition de l'Oktober Folk Fest, qui essaime désormais à Jonquière.

En parallèle, Diffusion Saguenay et le Théâtre La Rubrique se sont unis pour présenter le spectacle de danse de l'Escadron Volant, l'automne dernier, et ils récidiveront en juin avec la pièce Victoria. Le même genre de collaboration, cette fois entre Diffusion Saguenay et Objectif Danse, amènera Les Ballets jazz de Montréal au Théâtre Banque Nationale de Chicoutimi, le 31 mars. On ne peut que s'en réjouir.

Ce qui est moins évident, c'est le silence des artistes en ce qui touche la chose publique. Dans la région, on dirait que tout le monde a sous-traité ce mandat aux Clowns Noirs, les seuls à brasser la cage pour la peine. Ils pratiquent avec bonheur l'art de la transgression et curieusement, une grande part de leur public est âgée de moins de 30 ans, une génération dont on dit - à tort ? - que la politique l'indiffère.

Il y a là une énigme qui nous ramène aux propos de Jon Stewart évoqués tantôt. Oui, la défaite de Clinton a dégonflé la balloune de quelques célébrités, mais ce serait une erreur de croire que la parole des artistes ne vaut pas tripette. Ils sont les canaris dans la mine, après tout. Leur parole est précieuse. On doit juste éviter de croire qu'il suffit de les écouter pour être un citoyen engagé. De temps en temps, aussi, il faut se donner le trouble de voter.