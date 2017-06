Autour du barbecue

L'espoir d'un retour au pouvoir avec Pierre Karl Péladeau aux commandes s'est rapidement estompé quand le grand patron de Québecor a dramatiquement quitté le navire un an plus tard pour des raisons familiales. Après une longue et déchirante course à la chefferie, Jean-François Lisée coiffa, dans le dernier droit, le grand favori Alexandre Cloutier.

Le règne Marois

Après avoir été projetés à l'avant-plan durant le bref règne de Pauline Marois avec la direction de ministères confiés à Stéphane Bédard, Sylvain Gaudreault et Alexandre Cloutier, les députés de Lac-Saint-Jean et de Jonquière, ont continué d'assumer des responsabilités majeures durant le marathon remporté par le chef actuel.

Largué par Pierre Karl Péladeau, Stéphane Bédard qui fut son fidèle lieutenant après avoir hérité de la présidence du Conseil du trésor sous Pauline Marois, est retourné à la pratique du droit. La femme d'affaires Mireille Jean s'est montrée suffisamment convaincante pour mériter la confiance des Chicoutimiens qui votent invariablement PQ depuis la fondation du parti indépendantiste par René Lévesque.

La force du PLQ

Les péquistes conservent donc l'avance avec trois députés alors que les libéraux en compte deux dont l'un, le député de Roberval et premier ministre Philippe Couillard, peut modifier le sentiment populaire avec les avantages que lui confère sa connaissance des affaires de l'État. Comme la perspective d'une réouverture, par d'autres intérêts, de l'usine fermée par Louisiana Pacific à Chambord. La région récupérerait 300 emplois. Il s'est montré très optimiste sur la réalisation de ce projet à sa dernière présence au Cercle de presse.

Malgré le retour en force du protectionnisme américain depuis l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche, le premier ministre trace un portrait très optimiste de l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le taux de chômage fléchit et de grands projets sont en voie de réalisation comme ceux d'Ariane Phosphate et d'une fonderie à Port Saguenay.

Même s'il a été bousculé par une opposition très vigilante aux derniers jours de la session, il garde la tête froide et demeure la force dominante du Parti libéral. L'enquête menée sur son prédécesseur Jean Charest sous l'autorité de laquelle il fut notamment ministre de la Santé et les courriels échangés avec Marc-Yvan Côté, l'ont ébranlé. Mais les inondations catastrophiques du mois dernier lui ont permis d'effacer dans l'imaginaire collectif les mauvaises perceptions. Il fut l'exemple d'un chef d'État sensible aux malheurs de son peuple en ajoutant aux témoignages de compression durant ses dialogues, les pieds dans l'eau, avec les sinistrés, une aide adaptée à la réalité économique contemporaine.

J'ai la conviction que le député de Roberval et premier ministre éprouvera beaucoup de satisfaction à taquiner la truite au cours des prochaines semaines. Pendant ce temps, les péquistes voudront oublier rapidement leur échec auprès de Québec solidaire en préparant la grande offensive pour la conquête du pouvoir qu'ils lanceront à la rentrée. Le peuple souverain désignera le vainqueur le 1er octobre 2018.

Les régions entretiennent néanmoins la conviction d'avoir été délaissées depuis quatre ans. La corne d'abondance de l'État continue de se déverser sur la métropole pendant que Régis Labeaume, patient, prépare de nouveaux projets pharaoniques. À quand le tour des régions ?