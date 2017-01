L'avenir des régions

Bertrand Tremblay

Le Quotidien Le Quotidien

CHRONIQUE / L'année 2016 demeurera historique dans l'évolution du Québec. L'autorité politique, dominée par l'esprit urbain, aura profité de la désorganisation passagère de l'opposition parlementaire pour élever juridiquement Québec et Montréal à un palier supérieur aux autres villes, dont les huit de 100 000 habitants et plus comme Saguenay (145 850).