Voir les baleines: fait!

Monter dans un bateau pour observer tous ces animaux marins est sur ma bucket list depuis que je suis arrivée de la France dans la Belle Province il y a trois ans, alors autant vous dire que quand mon chef de nouvelles m'a donné mon assignation, j'étais ravie. J'ai donc pris la route mardi matin, avec plusieurs couches de vêtements sur le dos (parce que j'écoute toujours les conseils), en direction du Village-Vacances Petit-Saguenay pour participer à la toute nouvelle croisière Fjord & Baleines.

À 9 h, je suis donc arrivée sur la plage, le soleil était en train de se lever et la marée montait tranquillement. Une fois le Zodiac arrivé proche du sable, on a tous enfilé notre gilet de sauvetage (un mustang, dans le jargon) et on a embarqué. Jusque là, la météo était clémente et on était sur une mer d'huile.

« On quitte la plage, on va continuer le long de la rivière Saguenay pour ensuite arriver à l'embouchure avec le fleuve », nous annonce le capitaine. Les cheveux au vent et le moteur qui ronronne, nous voilà partis en direction du repère des baleines par excellence : Tadoussac.

Les bélugas, les baleines et les rorquals viennent en grand nombre dans cette région, qui marque le début du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, en raison de la remontée d'eau froide qui leur amène de la nourriture en quantité industrielle. Le Parc national du Fjord du Saguenay, qui s'étend de Saint-Fulgence à Tadoussac sur plus de 105 kilomètres, est la mer d'accueil de nombreux bélugas.

D'ailleurs, parlant de bélugas, on a fait un premier arrêt, à peine dix minutes après le départ, parce qu'il y avait deux bosses blanches qui sortaient de l'eau sur notre droite. Même si ce n'était pas autorisé (bon, je l'avoue, je ne suis pas tout le temps les conseils), quand j'ai vu les bosses, je me suis levée pour mieux voir. Le sourire aux lèvres et satisfaite, j'ai coché la case béluga dans ma tête. Au suivant.

On a continué en direction du quartier général des mastodontes marins, sous un ciel qui s'assombrissait un peu trop à mon goût. On est rapidement arrivés sur les lieux, et nous n'étions pas les seuls. Mais, point positif de l'histoire, si tous ces navires sont là, c'est qu'il y a quelque chose à voir. À peine le temps de sortir mon appareil photo, que déjà j'apercevais un souffle sur ma droite. Mieux encore, je l'ai entendu ! J'entendais aussi la pluie qui commençait à tomber, mais ça, c'est un détail.

À partir de ce moment, je ne savais plus où donner de la tête. C'était comme si tous les rorquals du secteur s'étaient passé le mot. D'ailleurs, j'ai regretté de ne pas avoir le même champ de vision qu'une mouche ce matin-là, pour pouvoir regarder partout en même temps.

Je ne les ai pas comptés, mais il y en avait beaucoup. Ils se pavanaient devant notre Zodiac, nous montraient leur poitrail blanc et ouvraient leur gueule hors de l'eau pour se nourrir, un peu comme dans les films. C'était magnifique. Tellement magnifique, que j'ai un peu oublié de prendre des photos pour mon article... Mais si vous étiez à ma place, je suis sûre que vous auriez fait la même chose !

Ah, et j'allais oublier de préciser : pendant l'heure et demie qu'a duré l'observation dans cette zone, une pluie battante tombait du ciel, mon maquillage coulait et j'étais capable de déterminer avec précision le niveau d'eau dans mes chaussures. Mais la météo était un détail en comparaison du spectacle auquel j'ai eu la chance d'assister.