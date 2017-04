Et si on parlait d'oeufs de Pâques?

En 1979, le géant du jeu vidéo Atari, par crainte d'exode de ses cerveaux, ne dévoilait pas le nom de ses programmeurs au générique de ses jeux. C'est alors que Warren Robinett décida de cacher son nom dans le jeu Advendure.

La direction d'Atari n'ayant pas les moyens de reprendre toutes les cartouches vendues pour en refaire la programmation prit la balle au bond en qualifiant le geste de Robinett d'oeuf de Pâques.

Dans les années 80, Apple avait caché dans une puce ROM quatre photos des développeurs du Macintosh. Par contre, à son retour chez Apple en 1997 jusqu'à sa mort en 2011, Steve Jobs interdisait ce genre de pratique.

Chez Microsoft, un très basique simulateur de vol fut dissimulé dans Excel 97.

Dans le jeu GTA V il y a des centaines de références cachées dont plusieurs ne sont pas encore trouvées même quatre ans après sa sortie !

Google est roi !

Le populaire moteur de recherche Google est passé maître dans l'art de cacher des cocos de Pâques ! Les programmeurs du géant de Silicon Valley s'en donnent à coeur joie en intégrant un paquet de fonctionnalités cachées. D'ailleurs, le 1er avril dernier, vous pouviez jouer à Pacman dans les rues de Saguenay grâce à l'application Google Map.

Voici quelques exemples de recherches Google qui activeront des oeufs de Pâques :

- do a barrel roll : votre navigateur fera un tonneau c'est-à-dire un tour complet !

- Solitaire : Vous pourrez jouer au populaire jeu du même nom !

- tic tac toe : Vous comprenez vite !

- Super Mario Bros : Vous pourrez cliquer sur la case « ? » et en faire sortir des pièces de monnaie.

- Sonic the hedgehog : Cliquez sur Sonic pour le faire tournoyer.

- Zerg rush : Un petit jeu en référence à Starcraft

- Atari breakout : Dans google image vous pourrez y jouer !

Et dans le logiciel Google Earth...

- Google Earth flight simulator transformera l'application de cartographie classique en simulateur de vol !

Windows 10 creator update

Microsoft lançait mardi dernier la 2e mise à jour majeure de son système Windows 10.

La démonstration des nouvelles fonctionnalités avait été faite l'automne dernier avec l'annonce de son ordinateur professionnel Surface Studio.

Le traditionnel Microsoft Paint passe à la 3D, ce qui devrait démocratiser le monde de l'impression 3D. De plus en plus de professionnels du multimédia délaissent les produits Apple et OSX au profit de Windows 10 et cette mise à jour viendra possiblement encore éroder le terrain du géant à la pomme !

