La semaine sur pause

• Kilimandjaro: mont en Tanzanie que quatre Saguenéens, dont trois criminalistes, ont gravi cette semaine pour une bonne cause, soit la Fondation pour l'enfance et la jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le mont s'élève à 5895 mètres et attire des milliers d'expéditionnaires à chaque année.

• Chiffres de la semaine: 297,2 millions - Les retombées économiques annuelles engendrées par l'industrie minière au Saguenay-Lac-Saint-Jean, selon l'Association minière du Québec.

• Citation: «Les préjugés persistent. Les gens vont encore passer des commentaires sur l'identité sexuelle des gens. Quand une personne s'identifie comme gaie, les termes comme «fif» ou «tapette» vont souvent être entendus» - Alain Lévesque, président de l'AGL-LGBT Saguenay-Lac-Saint-Jean

• Feu rouge: Le député libéral de Chicoutimi-Le Fjord, Denis Lemieux, est difficile à joindre et nous en avons encore eu un bel exemple, cette semaine, où il n'était pas disponible pour commenter le remaniement ministériel.

• Feu jaune: Les pitbulls à Alma, une situation qui doit être gardée sous contrôle.

• Feu vert: Collaboration entre le centre Humanis et CGI, qui offrent une formation gratuite avec emploi garanti pour une dizaine de candidats lorsque ces derniers seront diplômés.