Un autre bain de foule pour le Queen Mary 2

Le RMS Queen Mary 2 était de retour dans les eaux du Saguenay pour une deuxième année, dimanche à La Baie. Un an plus tard, l'effet spectaculaire de l'arrivée du géant des mers ne s'est pas estompé, attirant de nombreux curieux tout au long de la journée.

« Dans les prochaines années, la fréquence du nombre de bateaux devrait être en nette progression, a fait valoir le maire sortant. C'est sûr que l'élection m'inquiète un peu, mais on ne peut pas aller contre la volonté de la population, qui veut accueillir des bateaux de croisière. Les gens à Promotion Saguenay sont inquiets un peu parce qu'on a tellement une belle équipe et ils ont fait beaucoup dans les dernières années. »

« La décision la plus difficile que j'ai prise aura été d'ordonner le début des travaux sans avoir l'autorisation du provincial, s'est rappelé M. Tremblay. Si je ne le faisais pas à ce moment, les compagnies de bateaux nous disaient que sans quai, ils ne reviendraient plus. Une chance que j'avais un conseil municipal uni à ce moment, parce qu'avec le conseil actuel, je n'aurais pu prendre cette décision. »

« Je sais que ça représente un défi d'amasser assez d'argent pour construire cet énorme quai et il y a seulement quelques endroits dans le monde qui sont en mesure de construire un quai assez gros et assez solide pour accueillir un gros bateau comme le Queen Mary 2 », a fait savoir le natif de Bournemouth, en Angleterre.

« Bonjour, mesdames et messieurs, je suis vraiment heureux d'être ici », a lancé en français le capitaine au public, visiblement impressionné par l'accueil réservé à son équipage et aux passagers. Pour Chris Wells, il s'agit d'une première visite au Saguenay, puisque l'an dernier, Kevin Oprey était le capitaine du Queen Mary 2.

« Toute l'histoire du navire est captivante, avec toutes ces photos de gens et de vedettes qui sont montés à bord, a-t-il décrit. Le Queen Mary 2, c'est le luxe, le confort, les hauts standards et le plaisir d'y être. »

« On ne l'a jamais vu d'aussi près, il fallait venir au Canada pour voir le Queen Mary 2 », a lancé à la blague Jean-Marc Godard. Les amoureux sont en visite au Canada pour trois semaines et c'est un couple d'amis du Saguenay qui leur a annoncé que le paquebot était de passage à La Baie. Ils ont joint l'utile à l'agréable en se rendant au bord de la baie des Ha ! Ha ! afin d'apprécier le navire en fonction pour une toute première fois.

Le Queen Mary 2 sera de retour le 2 octobre 2018, en plus de doubler la mise en 2019 avec deux escales à La Baie. Après une première visite le 10 septembre, le navire reviendra dans le Saguenay un mois plus tard, le 13 octobre.

La nouvelle a été annoncée par la vice-présidente exécutive de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey. L'an prochain, 60 escales sont prévues tandis qu'une trentaine de cases horaires ont déjà été réservées pour 2019.

La prochaine saison sera également marquée par le plus important achalandage en période estivale, alors que plusieurs navires sont attendus en juillet et août. Sans oublier le passage attendu de la Disney Cruise Line, les 24 et 29 septembre 2018.

Avec des saisons bien remplies, le volet hivernal est toujours dans les plans de Promotion Saguenay. L'idée est lancée, mais Priscilla Nemey convient que le projet va prendre un certain temps avant de se concrétiser.

«Ce n'est pas quelque chose pour demain, mais on l'a toujours en tête, a-t-elle assuré. Quand on a eu l'idée d'amener le Queen Mary 2 ici, ça a pris 10 ans avant de l'avoir.»

La vice-présidente exécutive ne met pas de côté cette ambition, citant en exemple les escales en Alaska et en Antarctique, des endroits où les températures sont beaucoup plus rigoureuses.

«On sait que ça se fait ailleurs et ici, on vit l'hiver, a illustré Mme Nemey. On a tout ce qu'il faut pour faire profiter l'hiver aux touristes. Il faut maintenant positionner le Saguenay et le Saint-Laurent en tant que destination hivernale pour les croisiéristes. Ils ne savent pas tous que le Saguenay est accessible l'hiver.»