Le Queen Mary 2 attire les foules à La Baie

Plusieurs curieux ont pris d'assaut le site dès le milieu d'avant-midi. À 10h30, le maire de Saguenay, Jean Tremblay, a accueilli le capitaine à la sortie de son navire, marchant vers le pavillon d'accueil. Une haie d'honneur a été formée par les comédiens de La Fabuleuse.

«Je suis impressionné par l'accueil des gens d'ici, a réagi le capitaine Wells, qui effectue sa première visite dans le fjord du Saguenay. L'an dernier, lors du tout premier passage du Queen Mary 2 dans le Saguenay, Kevin Oprey était le maître à bord.

«Rares sont les endroits où on déploie autant d'énergie pour nous accueillir, a poursuivi le capitaine. Il n'y a pas beaucoup d'endroits non plus où on investit pour doter un quai d'aussi belles infrastructures. On apprécie beaucoup notre passage ici.»

Le capitaine Wells a poliment remercié la population saguenéenne en français.

«C'est un grand plaisir et un honneur de vous recevoir, a lancé le maire Jean Tremblay au capitaine. On est très heureux de voir toute cette consécration devant nos yeux.»

Le Queen Mary 2 transporte 2620 passagers et 1254 membres de l'équipage, pour un total de près de 3900 personnes. Il quitte la baie des Ha! Ha! à 16h, en direction de Sept-Îles.

La population est invitée à utiliser le service de navettes pour se rendre sur le site. Des départs se font à partir du Centre Georges-Vézina et de la Polyvalente Jonquière.

