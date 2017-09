L'inspirante histoire des triplets Fortin

Madison, 2 livres 2 onces. Philippe, 2 livres 9 onces. Gisèle, 2 livres 12 onces. Nés à 29 semaines et deux jours, les triplets ont causé toute une surprise à leurs parents, Audrey Lapointe et Daniel Fortin, à la première échographie. Âgés de trois ans maintenant, ils animent bien la vie de la famille de quatre enfants de Larouche, même si les premiers mois de prématurité n'ont pas été faciles avec le diagnostic de paralysie cérébrale de Gisèle.

La vie de famille de Daniel Fortin et Audrey Lapointe est devenue soudainement beaucoup plus chargée à la naissance des triplets Philippe, Gisèle et Madison. Au centre, Henry, l'aîné, s'est bien adapté à ce changement.

À l'annonce des trois bébés, le coeur des parents a passé par toutes sortes d'émotions. « Notre garçon Henry avait un an et demi quand je suis tombée enceinte à nouveau. Les symptômes étaient dix fois amplifiés. On était convaincus qu'il y en avait deux... mais on ne pense jamais à trois ! », raconte la maman.

Après la surprise, l'inquiétude s'est glissée dans la tête du couple, qui avait déjà vécu la prématurité. Leur première fille Charlie est décédée 13 jours après l'accouchement, à 28 semaines de grossesse. Audrey Lapointe avait été transférée d'urgence à Québec en avion. Les risques de complications sont plus élevés chez les enfants prématurés, puisque leurs fonctions sont encore immatures à leur naissance.

« On savait qu'une grossesse multiple allait être impossible à mener à terme à 40 semaines, et on s'est posé beaucoup de questions en raison de la dure expérience déjà vécue. On s'est dit qu'on allait voir ce qui allait arriver et se croiser les doigts. Notre famille a assuré qu'elle allait nous aider, peu importe qu'il y en ait un, deux ou trois au final. »

Admise au CHUL

À 26 semaines, Audrey Lapointe s'est rendue au CHUL de Québec où elle a été alitée pendant trois semaines. Contrairement à la plupart des parents à l'unité néonatale, son conjoint et elle étaient déjà familiers avec l'équipement. La famille y est restée pendant trois mois avant de pouvoir revenir dans la région. Les parents logeaient au Manoir Ronald McDonald.

« Ce n'était pas de l'inconnu, confie la mère. On s'impliquait beaucoup dans les soins, avec le programme qui intègre les parents afin qu'ils soient habitués de retour à la maison. On manipulait les bébés le plus possible. »

Aux trois heures, les parents participent en s'occupant de l'hygiène de la bouche, de la couche, de la température et du bain. « Nous étions limités et on avait juste le temps d'en faire deux pendant qu'une infirmière s'occupait du troisième. On faisait alors du peau à peau avec lui », indique Audrey Lapointe. La méthode est particulièrement encouragée pour réconforter les bébés prématurés, qui sont plus sensibles à la douleur. Après, la maman tirait son lait, et le cycle recommençait.

« Je les ai allaités jusqu'à 13 mois », fait-elle part.

Les tests pour les yeux, les oreilles et le cerveau ont pris du temps, puisque Madison était atteinte de la rétinopathie du prématuré et ils devaient être faits régulièrement pour suivre la progression. Elle se porte maintenant très bien. « C'est encore de l'inquiétude, tu espères toujours que ton enfant sera correct », confie Audrey Lapointe.

À quatre semaines de vie, les médecins ont diagnostiqué une paralysie cérébrale chez Gisèle causée par le décollement du placenta. « Est-ce qu'elle va avoir toute sa tête ? Est-ce qu'elle saura marcher ? On ne sait pas ce qui va arriver au début », poursuit la maman.

Maintenant, Gisèle impressionne les médecins. Elle se déplace soit à quatre pattes, soit avec son déambulateur. Les spécialistes estiment qu'elle pourra marcher sans aide à son entrée à la maternelle.