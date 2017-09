Dépôt du cadre financier : Gobeil dit non

Le Baieriverain, qui est candidat à la mairie de Saguenay, considère « irrespectueux », pour un indépendant, de prendre des engagements financiers sans avoir préalablement consulté les élus qui formeront le prochain conseil de ville. Mercredi, Jean-Pierre Blackburn a sommé les trois autres aspirants à la plus haute fonction municipale de chiffrer leurs engagements.

« Avant de faire des promesses, il faut bien définir les besoins de chacun des conseillers élus et des districts qu'ils représentent. Il faut donner la parole à l'ensemble de la ville et c'est un manque de respect d'imposer, comme maire, notre cadre financier. Ce n'est pas compliqué : le cadre financier, c'est le budget de la ville, donc à peu près 350 millions $. On joue avec environ 20 millions $, mais on a toujours à peu près le même montant », a martelé Arthur Gobeil, qui a demandé à réagir.

Le candidat émet des doutes concernant les promesses de son opposant, selon lui toutes basées sur l'implication des deux paliers de gouvernement supérieurs.

« Tout est bâti sur le concept du tiers, tiers, tiers. Il n'y a pas de programmes en ce moment. C'est de la vieille politique ! », lance Arthur Gobeil. Il profite de l'occasion pour décocher une flèche à l'endroit de Jean-Pierre Blackburn, qui veut développer deux nouvelles centrales hydroélectriques à Chicoutimi et à Shipshaw.

« Il nous met en perspective une étude de 2007. Il y a un grand bout à faire entre 2007 et aujourd'hui », note-t-il. En conférence de presse vendredi, Jean-Pierre Blackburn est revenu à la charge avec son projet de centrales, lequel pourrait, selon lui, engendrer des retombées importantes.

Culture

Enfin, Arthur Gobeil souhaite faire une plus grande place à la relève artistique régionale. S'il est élu, il aimerait faire en sorte qu'une salle de spectacles regroupée sous l'égide de Diffusion Saguenay soit consacrée à des artistes d'ici.