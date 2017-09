VéloVoûte: Louis Fournier espère que ça débloquera

Louis Fournier continue toujours de raffiner son produit au fil du temps, mais il éprouve de la difficulté à intéresser des acheteurs. Pour le moment, les deux exemplaires se trouvent au village portuaire à La Baie.

Dans la région, il a fait plusieurs approches au fil des dernières années. « J'ai fait quatre soumissions à des municipalités autour de la Véloroute des Bleuets », a commencé par raconter celui qui exploite la compagnie Comp-xtr, spécialisée dans l'usinage de plaques d'aluminium.

Il aurait également fait des approches avec le parc Rivière-du-Moulin, au coeur actuellement d'un projet de 3,2 M $. « Là c'est l'automne, ils vont décider ça pour l'an prochain », croit-il. Louis Fournier dit avoir sollicité Saguenay, par l'entremise d'un sous-traitant, mais sans résultat également.

« Je fais un démo pour Zone Talbot. Ils sont en train de regarder ça. Il pourrait y en avoir un devant chaque commerce. Ils m'ont demandé ''Fais-moi une soumission''. Ça fait environ trois semaines, un mois, et j'attends leur retour », a-t-il poursuivi. Contactée par Le Quotidien, la directrice générale de Zone Talbot, Guylaine Vézina, a confirmé que son regroupement a demandé à M. Fournier de fournir des prix, mais à titre informatif. Ils lui auraient cependant expliqué que la décision ne leur revenait pas. C'est la Société de transport du Saguenay (STS) qui installera des supports à vélo à côté des abribus, dans le réaménagement actuellement en cours du boulevard Talbot. « Il va attendre longtemps. On voulait juste avoir le prix. On lui avait même suggéré d'aller rencontrer la STS », a-t-elle expliqué, en assurant qu'un courriel lui avait bel et bien été envoyé.

Dans les prochains jours, Louis Fournier livrera un premier modèle à l'extérieur de la région, soit au magasin La Vie sportive, sur la rue Bouvier à Québec.

Le VéloVoûte permet de stationner son vélo, sans l'abîmer. Les cyclistes doivent cependant transporter leurs propres cadenas, pour leur vélo et le casier qui sert à entreposer le casque, entre autres.