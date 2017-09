La 35e maison Festivalma est dévoilée

D'une valeur de 194 900 $, la maison sera tirée le 16 décembre prochain à Alma, parmi les quelque 4500 détenteurs de billets vendus au coût de 110 $. Les fonds amassés, rappelons-le, permettent de financer plusieurs activités, dont Festirame.

« Cette année, nous avons ajouté 500 billets de plus, car la valeur de la maison est plus importante. Donc plutôt que de monter le prix des billets, on a décidé d'en émettre davantage. Et ça va faire le bonheur des retardataires qui n'avaient pas de billets. L'an dernier, on avait liquidé tous les billets trois semaines avant la fin », rappelle Josée Lalande, présidente du comité de la maison Festivalma.

Les billets sont en vente dans plusieurs points de vente à Alma, dont des dépanneurs, pharmacies, Jello Musique, sur le site Lepointdevente.com et au bureau de Festivalma.

Le tirage de la maison aura lieu au Centre Alma à 15 h le 16 décembre. Le grand gagnant aura le choix entre la maison ou un montant de 165 000 $.

Construite par Les Constructions SMG et fils, la maison se trouve dans le nouveau développement Maltais. Plusieurs entreprises aléatoires ont participé au projet, dont le Centre Art Déco, Meubles Gilles Émond et Ébénisterie BSG.

En plus de la résidence, cinq grands prix seront tirés, dont une bourse de 5000 $ et deux crédits voyages de 2000 $ de l'agence Voyage Michel Barette.

Des bons d'achat de plusieurs commerces almatois seront aussi partagés entre les détenteurs de billets.