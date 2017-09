Le Queen Mary 2, prise deux

Il s'agira de la seconde visite du géant des mers, propriété de la célèbre compagnie de croisière Cunard. Le navire sera accosté au quai Agésilas-Lepage, à La Baie, de 7 h à 16 h.

Rappelons que les nouvelles règles de Pêches et Océans Canada sur la nouvelle vitesse limite dans le golfe du Saint-Laurent ont forcé la compagnie à annuler sa présence à Gaspé, optant plutôt pour Sept-Îles. Le Queen Mary 2 devait initialement se rendre sur la Côte-Nord uniquement l'an prochain. Sept-Îles, le conseil de bande de Uashat Mak Mani-Utenam et le port de Sept-Îles ont chacun investi 10 000 $ pour prévoir un accueil en conséquence.

Le navire avait attiré des milliers de personnes à La Baie. Il peut accueillir à son bord 2691 passagers et 1292 membres d'équipage, frôlant ainsi les 4000 personnes.

De l'animation toute la journée

Encore une fois, une programmation complète sera offerte tout au cours de la journée, autant pour les croisiéristes que pour les Saguenéens et Jeannois qui seront sur place. Le point central cette année sera l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui jouera ses plus beaux airs sur le coup de 13 h 30 à l'Agora du Village portuaire.

Plus tôt dans la journée, l'ensemble Bouffon sera en performance dès 10 h 30. De plus, tout au long de la journée, il y aura de l'animation, des spectacles gratuits et des surprises dans les rues du centre-ville de Bagotville. Pour casser la croûte, les restaurants auront des stands de cuisine de rue.

Il y aura aussi l'opportunité de se faire prendre en photo par un photographe professionnel au parc Mars, avec en toile de fond le majestueux navire.

Puis, pour souligner le départ du navire à 16 h, l'ancien de QuébecIssime et Jonquiérois Jérôme Couture offrira une prestation, toujours à l'Agora, dès 15 h 30.

Navettes et stationnement

Comme une foule imposante est attendue encore cette année, Promotion Saguenay a prévu offrir des navettes depuis Chicoutimi et Jonquière. De 6 h à 20 h, du transport gratuit sera offert en direction du Village portuaire. Les départs se feront aux 15 minutes depuis l'Université du Québec à Chicoutimi et aux 25 minutes de l'École polyvalente de Jonquière.

Finalement, il est conseillé aux gens qui se rendront sur place à bord de leur véhicule d'utiliser en priorité le stationnement de la Laiterie de La Baie, situé au 1093, rue Aimé-Gravel.