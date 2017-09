L'ERD va restructurer Promotion Saguenay

L'Équipe du renouveau démocratique (ERD) entend réorganiser les budgets de Promotion Saguenay pour les orienter vers le soutien aux PME. Selon la chef Josée Néron, elles disposent de bien peu de moyens pour prendre de l'expansion ou développer de nouveaux marchés dans un environnement de plus en plus compétitif.

« Nous allons brasser les cartes et épurer les différents secteurs au sein desquels oeuvre Promotion Saguenay. Il faut recentrer la mission de cet organisme municipal afin que celui-ci se concentre sur les vrais enjeux, soit le développement économique et touristique de notre ville, la gestion des centres-villes, de l'aéroport, de Diffusion Saguenay et l'immigration sera redistribuée à des organismes à but non lucratif », insiste la candidate.

La chef de l'opposition à l'hôtel de ville au cours des quatre dernières années se réjouit de voir ses adversaires en arriver au même constat sur « l'obscurantisme » qui entoure Promotion Saguenay et le contrôle qu'exerce sur cet organisme Ghislain Harvey, sans obligation de rendre des comptes au conseil municipal malgré un budget de 10 M $.

Mardi, Josée Néron a indiqué que M. Harvey lui avait mentionné lors d'une conversation qu'il entendait prendre sa retraite le 5 novembre. Une décision, si jamais elle est confirmée, qui n'empêcherait pas un conseil dirigé par l'ERD de finalement dévoiler les contrats d'embauche de celui qui a dirigé toute la stratégie politique de Jean Tremblay depuis son élection à la mairie de Chicoutimi avant la fusion.

« Soudainement, mes adversaires constatent qu'il y a un problème de transparence à Promotion Saguenay. Ils ne peuvent surtout pas nous accuser de copier leur programme. Dans ce cas, on doit admettre que ça fait quatre ans que l'opposition et l'ERD talonnent le maire Jean Tremblay et dénoncent cette situation malgré les commentaires négatifs du maire sur notre travail. »

Il est déjà assuré que Ghislain Harvey n'aura plus sa place à la tête de Promotion Saguenay dans une administration ERD. Selon Josée Néron, le modèle de gouvernance qu'elle propose est beaucoup trop transparent et elle ne croit pas que ce dernier puisse se plier à une telle obligation. De toute façon, la chimie n'existe pas entre la chef de l'ERD et le bras droit du maire Jean Tremblay.

Pendant un bref entretien avec Le Quotidien, la candidate à la mairie n'a pas caché que les façons de faire de Promotion Saguenay ont eu un impact négatif sur le climat des affaires à Saguenay et surtout pour les entreprises qui voulaient obtenir le soutien de l'organisme de développement économique. Elle veut rassurer les entrepreneurs quant à sa volonté de rétablir un climat sain où les dossiers seront traités au mérite afin de soutenir le développement économique et non selon les humeurs politiques à l'hôtel de ville et à la direction de Promotion Saguenay.

Cet engagement signifie une dépolitisation en règle de Promotion Saguenay qui aura à rendre des comptes au conseil municipal comme tous les autres OSBL qui verront le jour dans d'autres domaines.