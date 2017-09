Le policier Lajoie risque son emploi

Les avocats Mathieu Rochette (Couronne) et Julien Boulianne (défense) ont résumé les représentations sur sentence, lundi après-midi, au Palais de justice de Chicoutimi.

Le 11 août dernier, Philippe Lajoie a été reconnu coupable de voies de fait simples, en lien avec des événements survenus en novembre 2015 sur le stationnement de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Il avait alors été filmé par une caméra de surveillance en train de projeter au sol un individu en état d'ébriété. Il avait utilisé une force plus que nécessaire.

Absolution

Me Boulianne demande une absolution inconditionnelle estimant que son client risque son emploi (lire autre texte) advenant une quelconque peine.

« Il n'y a pas eu de plainte ni de plaignant. Mon client n'a pas eu droit à un passe-droit. M. Lajoie a pris une mauvaise décision, mais elle fut prise en quelques secondes seulement, le tout dans le cadre d'une intervention légale où l'utilisation de la force était justifiée, même si celle-ci a été trop grande », ajoute Me Boulianne.

Celui-ci croit qu'une absolution est dans l'intérêt de son client et n'irait pas à l'encontre de l'intérêt du public.

« Les conséquences sur M. Lajoie sont déjà plus importantes pour lui que pour n'importe quel autre accusé. Il a fait les manchettes régulièrement, même s'il n'a rien demandé. On lui a retiré son arme et son insigne et il a été suspendu durant plusieurs mois.

« Il a déjà payé chèrement la situation. Une peine aurait un effet disproportionné et pourrait mettre fin à son emploi », note Me Boulianne.

Au ministère public, Me Rochette ne voit pas les choses du même oeil et estime que le public n'y trouverait pas son intérêt avec une absolution inconditionnelle. Il demande plutôt une sentence suspendue, une probation et 40 heures de travaux communautaires.

« Certes, il y a absence d'antécédents judiciaires et il y a eu reconnaissance des faits après le procès. Mais le public s'attend à ce que les tribunaux dénoncent les abus policiers, comme la violence conjugale ou la conduite avec les facultés affaiblies », note Me Rochette.

« Il faut aussi se souvenir que le policier a omis de raconter tous les faits dans son rapport. Sans une vidéo, nous n'aurions jamais su ce qui s'était passé. Et même s'il n'y a pas de plaignant, il demeure important de dénoncer les abus policiers », a conclu le procureur de la Couronne.

Le juge Lortie s'est interrogé sur le fait que le ministère public insiste sur le fait que le policier Lajoie n'a pas inscrit dans son rapport la deuxième projection au sol, même si cela lui avait été recommandé de le faire.

« Ça ne veut pas dire qu'il croyait être allé trop loin. Il ne voulait pas alourdir le dossier de l'homme arrêté où il aurait pu être accusé d'autres infractions », a répondu Me Boulianne.

La décision du juge sera rendue le 10 novembre.