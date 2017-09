Gisèle Dallaire lance sa campagne

« Oui, je serai dans l'opposition, mais ça sera d'une voix décisive que je défendrai les intérêts des Jeannois. Grâce à votre soutien, je vais rejoindre Karine (Trudel) et nous doublerons nos voix », a exprimé Mme Dallaire, qui lançait officiellement sa campagne lundi, à Saint-Gédéon, en compagnie de la députée Karine Trudel et du chef Thomas Mulcair.

La candidate néo-démocrate a d'ailleurs vanté le travail de la représentante de Jonquière pour l'importance d'une opposition forte.

« On a vu ce que Karine Trudel a fait pour la région. Elle n'a pas cessé de questionner M. Trudeau, notamment sur les dossiers des usines qui produisent du papier surcalandré. Le dossier n'est pas réglé, mais on a des promesses. Mais si personne ne se tient debout pour défendre ces enjeux, qui va le faire ? », a-t-elle questionné.

De passage dans la région pour mousser la candidature de Mme Dallaire, Thomas Mulcair ne s'est pas fait prier pour s'en prendre au parti de Justin Trudeau.

« Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un autre député libéral ? Les sous-marins dans le lac Saint-Jean, ça ne fonctionne pas vraiment bien », a lancé M. Mulcair, en faisant référence au député Denis Lemieux.

Hébert dans la mire

Le chef du NPD a également lancé quelques flèches à l'endroit de Richard Hébert, qu'il dépeint comme un opportuniste.

« Je ne crois pas que M. Hébert va être libre de ses mouvements pour tenir tête à Justin Trudeau. M. Trudeau veut des gens qui lui disent à quel point tout est beau et parfait, même quand ce n'est pas le cas. Une courte analyse m'a permis de constater que M. Hébert a donné 400 $ au Parti conservateur. Je m'excuse, mais pour moi, ça, ça ne rentre pas dans ma définition de valeurs progressistes », a laissé tomber M. Mulcair.

Arrivée deuxième aux dernières élections, Mme Dallaire n'a pas hésité avant de se lancer une fois de plus dans l'aventure politique. La candidate, rappelons-le, avait obtenu 28 % des voix contre 33 % pour son rival conservateur Denis Lebel. « J'ai adoré l'expérience et les résultats étaient là. Et c'est une chance pour moi de briguer à nouveau la circonscription, moins de deux ans après la dernière campagne », a confié la néo-démocrate.

Pour cette deuxième chance, Mme Dallaire fera certaines choses différemment. Elle s'est engagée, entre autres choses, à mener une campagne écoresponsable. « J'ai rencontré un écoconseiller pour m'accompagner dans cette démarche. Nous allons réduire, sensibiliser et récupérer. Et nous allons compenser par la plantation d'arbres », a précisé Mme Dallaire, qui a tenu à souligner à plusieurs reprises l'importance des Premières nations pour la région.