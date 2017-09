Carl Dufour choisi l'audace pour sa facture visuelle

La grande affiche trône au centre du Carré Davis. Avec son slogan « Un candidat qui me ressemble », la pancarte a un trou à la place du visage de Carl Dufour, dans lequel les gens peuvent y insérer leur propre visage. Depuis son installation, plusieurs citoyens utilisent la pancarte pour se photographier et publier le résultat sur les réseaux sociaux.

Carl Dufour est candidat indépendant à l'échevinage à Arvida. « En tant qu'indépendants, nous n'avons pas de grosse équipe. Mais j'ai la chance d'être entouré de ma belle-soeur qui travaille en publicité et de mon frère, qui est psychologue. Ils sont responsables de ma campagne et je leur donne carte blanche. Lorsqu'ils sont arrivés avec ce concept, j'ai tout de suite embarqué. Je trouve que ça me correspond bien. Ça montre que j'aime avoir du plaisir, mais que je suis capable d'être sérieux également », a affirmé Carl Dufour, lors d'un entretien accordé au Quotidien.

Jusqu'à maintenant, les réactions sont somme toute positives, indique le conseiller sortant. « Certains ont cru que ma pancarte avait été vandalisée, mais sinon, les gens trouvent ça bien drôle ! Je n'ai eu qu'une seule réaction négative », note Carl Dufour.

La « pancarte trouée » est la seule de ce style du candidat. Les sept autres pancartes, installées dans le district #5, sont plus « standards ».