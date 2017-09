Plus de 1200 curieux pour admirer des voitures

Président et fondateur de Easy Québec, Dan Côté était ravi de l'achalandage impressionnant à la hauteur du commerce sis sur le boulevard Saint-Paul. « Je suis même très très surpris de l'achalandage malgré la pluie. Il y avait une bonne file au plus fort de la pluie», note M. Côté lorsque joint en milieu d'après-midi.

« À mon dernier décompte, il y avait un peu plus de 1200 visiteurs pour 325 véhicules en exposition. À cela s'ajoutent les visiteurs qui sont à l'extérieur parce qu'on n'a plus beaucoup de place. J'avais peur que les gens décident de ne pas venir en raison de la pluie, mais non. Malgré tout, les gens sont dehors à la grosse pluie battante, tout trempés, mais ils ont du plaisir. »

Easy Québec est un organisme à but non lucratif fondé en 2015 qui se spécialise dans l'événementiel motorisé et les spectacles.

« C'est notre 5e édition. On fait l'ouverture et la fermeture de la saison chez Saguenay Paintball Karting parce que le site est vraiment génial pour recevoir les gens, explique M. Côté. Notre mandat est d'organiser et de réunir des événements permettant aux gens de se rassembler en toute quiétude. (Ici), il y a tous les types de véhicules : antiques, modifiés, bizarres. On a même un véhicule coupé en deux sur l'horizontal pour le concours de Limbo. Nous remettons 15 trophées, dont neuf pour l'exposition. Il y a aussi un concours de show boucane, un concours du tuyau d'échappement le plus bruyant, etc. »

En plus de l'exposition de véhicules, la fête se poursuivait en soirée, agrémentée par la présence d'un groupe de musique et de Dj Blast.