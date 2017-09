Cent marcheurs pour l'église Saint-Édouard

Dominique Gobeil

Le Quotidien Le Quotidien Suivre @dominiquegobeil Près de cent personnes ont pris part à la marche organisée samedi après-midi par Patrimoine Saint-Édouard pour déménager la bibliothèque baieriveraine dans l'église fermée du secteur Port-Alfred, un dossier qui prend les allures d'un enjeu électoral avec la présence des quatre candidats à la mairie de Saguenay.

Agrandir Le député de Dubuc Serge Simard s'est adressé avec conviction aux militants. Photo Le Quotidien, Rocket Lavoie

«C'est un bien. On voit que c'est un dossier mobilisant. Ça prend l'acceptabilité sociale pour un projet, et celui-ci l'a en premier», pense le député libéral de Dubuc Serge Simard. Ce dernier a aussi marché de la bibliothèque actuelle derrière le Théâtre du palais municipal jusqu'à l'église Saint-Édouard, quelques coins de rue plus loin. «Les autres arrondissements ont eu leur bibliothèque. La Baie a eu les croisières, mais c'est mêler un dossier régional et un dossier local. Il faut que les gens croient au projet de la bibliothèque dans l'église Saint-Édouard. Depuis 2005 qu'on en parle. Il faut mettre la lumière sur cette bâtisse le plus vite possible!», s'est exclamé le député devant la foule. Il est prêt à vanter le projet auprès du gouvernement provincial si la ville de Saguenay l'appuie également.

Agrandir Martin St-Pierre préside le conseil d'administration de Patrimoine Saint-Édouard. Photo Le Quotidien, Rocket Lavoie

Le conseil municipal actuel n'a fait aucune promesse pour l'église, mais un projet de rénovation de la bibliothèque actuelle de 2 M$ a été entamé. Déménager le service dans le bâtiment patrimonial est estimé à près de 15 M$. «Ce n'est pas juste un projet, ni deux, mais trois. On restaure un joyau patrimonial, on améliore la bibliothèque et on dynamise le secteur», fait valoir le président de Patrimoine Saint-Édouard, Martin St-Pierre. Il a pris la parole devant les militants sur le parvis de l'église, où des dizaines de livres ont été déposés dans un geste symbolique. Ils ont ensuite été remis au centre Alpha de La Baie, un organisme qui offre des programmes d'alphabétisation. «Je demande un engagement pour qu'au lendemain des élections municipales le 5 novembre, il y ait une action concertée», a conclu Martin St-Pierre.

Agrandir Les candidats à la mairie de Saguenay Dominic Gagnon, Jean-Pierre Blackburn, Arthur Gobeil et Josée Néron étaient tous les quatre présents. Photo Le Quotidien, Rocket Lavoie

Agrandir On pouvait compter une centaine de personnes en train de marcher sur la 6e avenue. Photo Le Quotidien, Rocket Lavoie