Salle comble pour Panache

« C'est complet depuis mardi. C'est notre quatrième édition et on sent vraiment l'attachement, l'engouement de la population. Les gens se sont approprié l'événement. Les gens d'ici aiment la mode », constate la coordonnatrice de Panache, Marie-Kim Bouchard.

L'ouverture du défilé de vendredi a été remarquée, puisque ce sont de magnifiques enfants qui ont charmé la foule avec leurs vêtements Cokluch Mini. Les vêtements de RW & Co, Coquette en soie et Cokluch (pour adultes) ont aussi été présentés. Cokluch fête d'ailleurs ses dix ans cette année. Elle est l'oeuvre de deux créatrices originaires de Chicoutimi, Christine Guérin et Laurie Lemieux.