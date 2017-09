L'actualité régionale express

(Katerine Belley-Murray) - Martine Tremblay sera la candidate de l'Équipe du renouveau démocratique dans le district 5, à Arvida. L'annonce avait initialement été faite lors du cocktail de financement du parti, mais depuis Martine Tremblay a officiellement été investie.

Le conseiller sortant du district est Carl Dufour, qui se présente à titre d'indépendant. Martine Tremblay réside dans le quartier Sainte-Thérèse à Arvida. Elle est enseignante en éducation spécialisée au Cégep de Jonquière.

«Depuis plusieurs mois, je côtoie le parti et ses différents membres. De ce fait, je constate de la transparence et de la volonté de faire les choses autrement. Me lancer en politique est devenu une évidence et c'est pourquoi il m'a été si facile de dire oui à Josée Néron et à toute son équipe», a-t-elle mentionné par le biais d'un communiqué de presse.