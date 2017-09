Cannabis: un psychiatre met les jeunes en garde

« Si vous prenez du cannabis une seule fois, vous augmentez vos risques de faire une psychose toxique de 40 pour cent. Si vous en prenez chaque jour pendant plusieurs jours, vos chances grimpent de 390 pour cent. On ne peut prédire qui en fera et qui n'en fera pas, mais avec la légalisation, c'est clair qu'il y aura plus de psychoses parce que la consommation va augmenter », a-t-il tranché, devant un auditoire formé d'élèves de troisième secondaire. Le psychiatre a pris bien soin d'expliquer, dans un langage accessible aux jeunes, ce qu'est une psychose.

« Une psychose toxique, c'est une intoxication à la drogue. C'est quand quelqu'un se retrouve en ''bad trip'', qu'il a une perte de contact avec la réalité, des hallucinations et des périodes de délire », a-t-il mis en relief, avant de parler de ce jeune de 20 ans qui s'est pointé à l'urgence après avoir fumé et mangé des biscuits au cannabis.

« Il avait une forte impression de déjà-vu. Il a commencé à avoir des souvenirs qui ne lui appartenaient pas. Il est arrivé en état de panique », a poursuivi le psychiatre, qui en a profité pour dire aux jeunes que les psychoses toxiques peuvent développer la schizophrénie, une maladie mentale incurable.

100 pour cent des jeunes

Dans son bureau et à l'urgence, Laurent Coulloudon en voit de toutes les couleurs. Des gens de 13 ans et plus qui ont des problèmes sévères de santé mentale directement liés à la consommation de stupéfiants.

« Cent pour cent des jeunes que je vois en psychiatrie ont consommé de la drogue. Il y a cet homme qui fait le tour de tous les bureaux de médecins parce qu'il est convaincu d'avoir le cancer, alors que ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui aurait pu être évité s'il n'avait pas fumé du pot toute sa vie », a-t-il exprimé.

C'est l'intervenante en toxicomanie Valérie Bouchard qui a invité Laurent Coulloudon à s'adresser aux adolescents. Il prononcera deux autres conférences la semaine prochaine, toujours à Dominique-Racine, et a bien l'intention de faire le tour des établissements secondaires. Le médecin spécialiste juge l'impact de la légalisation du cannabis si important qu'il agit de son propre chef, bénévolement.

Sa conférence se veut un discours franc sur les réalités de la consommation, particulièrement chez les jeunes, le tout dans le but d'allumer des lumières dans ces cerveaux toujours en formation. Laurent Coulloudon ne se gêne d'ailleurs pas pour dire que « le cerveau des jeunes qui prennent de la drogue est atrophié » et que « quand t'es gelé, tu ne matures pas ».

Le médecin a aussi dressé un portrait sincère des impacts de la consommation sur l'apprentissage.

« Certaines personnes disent que le pot rend ''focus''. C'est une croyance généralisée. La drogue, c'est une échappatoire et ça ne vous aide pas à affronter ce que vous avez à affronter. Il y a des gens qui disent que si le cannabis devient légal, ce n'est pas dangereux. C'est faux ! Je vous avertis. Le pot n'est pas inoffensif et cause des problèmes d'apprentissage et des redoublements », a-t-il notamment indiqué, réclamant souvent des jeunes qu'ils lui posent des questions.