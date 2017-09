Rebondir avec une fougue animale après un cancer

Des cheveux auburn, une coupe garçonne, de grands yeux verts et un sourire qui ne disparaît jamais. Cette courte description en poche, vous pourrez habilement visualiser Sabrina Lalancette. Rien, mais absolument rien, chez cette jeune femme de 33 ans ne trahit le fait qu'en septembre 2016, elle recevait un diagnostic de cancer du sein. Encore moins d'indices permettant à quiconque de deviner qu'en l'espace de 10 mois, elle a subi deux chirurgies, reçu des traitements de chimio et de radiothérapie, pour ensuite rebondir avec la fougue d'un animal.

L'analogie est volontaire. Car Sabrina Lalancette et les bêtes sont aussi indissociables que la vague et l'océan. Celle qui a ouvert, en 2013 à Jonquière, le salon de toilettage L'instinct de Fleur (en hommage à son premier chien) voue un amour profond aux animaux. La technicienne en santé animale, détentrice d'un baccalauréat en psychologie et d'une attestation d'études collégiales (AEC) en zoothérapie, a d'ailleurs beaucoup bénéficié de la présence de Troy et Ratchet, ses deux fidèles chiens Whippet. Ils lui ont apporté tendresse et réconfort au cours d'une période qui aurait pu être marquée par le repli et l'apitoiement.

Le jour où Sabrina a senti une bosse sur son sein alors qu'elle se trouvait sous la douche, elle était en pleine forme. Au départ, tout pointait vers un fibroadénome, une masse bénigne de tissu qui se développe chez de nombreuses femmes. Trois mois plus tard, une échographie a révélé quelque chose d'anormal, ce qui a valu à Sabrina une biopsie d'urgence à l'hôpital de Chicoutimi. On lui a alors dit que si la situation était jugée grave, elle recevrait un appel dans les deux semaines suivantes. Le délai s'est écoulé et Sabrina Lalancette a poussé un soupir de soulagement, avant de continuer de vaquer à ses occupations personnelles et professionnelles. Mais à deux semaines et un jour exactement, la nouvelle qu'elle avait redoutée lui est parvenue. La masse était cancéreuse et il fallait opérer.

«Tout s'est comme écroulé. On entend souvent parler du cancer, mais on pense que c'est impossible que ça nous arrive. Quand ça s'applique à nous, c'est tellement fort. C'est comme l'annonce à la télé où tu vois une personne basculer vers l'arrière quand son médecin lui dit qu'elle a le cancer. Tout a déboulé à partir de ce moment-là», raconte Sabrina Lalancette, en parlant du 28 septembre 2016.

Au lendemain du diagnostic, Sabrina Lalancette enfilait les gants. C'est en raison de sa résilience et, surtout, de la polarisante luminosité qui se dégage d'elle que son histoire se retrouve dans ces pages. Déterminée à ne pas se laisser définir par le cancer, cette travailleuse autonome et adepte de crossfit n'a jamais perdu de vue son identité, ses désirs et la poursuite de ses rêves. Même au plus creux de la vague. Le côté insidieux du cancer est qu'il prend le contrôle du corps, mais aussi de la vie entière de ses victimes. Dès le diagnostic, Sabrina Lalancette s'est juré qu'elle ferait tout pour ne pas baisser le bouclier devant cette violente «invasion de sa bulle». Elle tenterait de maintenir un rythme de vie relativement normal et se créerait des «petits bonheurs» quotidiens : coudre, cuisiner, marcher avec ses chiens.

Retour au boulot

Quelques jours après avoir remis l'écriteau «fermé» du bon côté dans la vitrine de son commerce de la rue Jean-Allard, marquant ce retour au travail tant attendu, Sabrina y est allée d'une confession qui illustre bien à quel point elle voyait la maladie à travers le prisme du triomphe.

«Quand tu vis dans le négatif, ça devient comme une spirale qui te tire vers le fond. Je n'allais pas aller vers le fond. Je suis restée heureuse là-dedans», affirme-t-elle.