Le colonel Molstad et le maire Tremblay honorés

Ce sont les lauréats des dernières années qui ont donné le trophée au premier magistrat de la ville et président du conseil d'administration de Promotion Saguenay.

Au total, 74 ambassadeurs ayant organisé 68 événements à Saguenay entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 ont été honorés. Plus de 240 personnes étaient réunies au Delta pour l'occasion.

Le colonel Molstad a reçu son titre des mains de Jean Tremblay. « Sa passion, son leadership et son attachement pour la région ont marqué son passage chez nous, en plus de son implication dans plusieurs organismes et événements. Le colonel Molstad a été à la tête du Spectacle aérien international de Bagotville, l'un des événements majeurs de la région. L'édition 2017 a été un succès sans précédent avec un record de 132 000 personnes », peut-on lire dans un communiqué envoyé par Promotion Saguenay.

« En fin de compte nous sommes tous ambassadeurs pour nos organisations respectives, nous sommes tous ambassadeurs pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous sommes tous des ambassadeurs pour le Canada. Je suis fier d'affirmer que la synergie de ces trois rôles d'ambassadeurs, c'est justement ça l'essence du Spectacle aérien international de Bagotville », a souligné le colonel dans son discours.