Patrimoine Saint-Édouard: les candidats à la mairie marcheront

« On s'attend à avoir les quatre candidats à la mairie, puis probablement aussi le député Serge Simard », a annoncé au Quotidien le président du comité, Martin St-Pierre.

Ainsi, Josée Néron, de l'Équipe du renouveau démocratique, Jean-Pierre Blackburn et Arthur Gobeil, candidats indépendants, ainsi que Dominic Gagnon, du Parti des citoyens, devraient être présents. Le seul politicien qui pourrait s'adresser à la foule sera le représentant de Dubuc à l'Assemblée nationale, qui a été le premier à donner un appui sans équivoque au projet du comité.

Parmi les quatre candidats, Jean-Pierre Blackburn est celui qui s'est le plus avancé dans ses promesses concernant le projet évalué à 15 M $. Il a assuré que la bibliothèque se ferait dans l'église ou que des éléments d'architecture seraient récupérés dans une nouvelle bâtisse au même endroit. Josée Néron et Arthur Gobeil sont en faveur du projet, mais une fois au pouvoir ils s'assoiraient avec le comité pour étudier la suite des choses. Pour ce qui est de Dominic Gagnon, lors d'une visite au Quotidien, il a refusé de se prononcer directement, disant que bien des travaux et des expertises restent à faire dans ce dossier. « Mais j'appuie l'action citoyenne. C'est beau de voir un comité qui se forme », a-t-il avancé pour expliquer sa présence à la marche. Il a cependant ajouté qu'il avait offert une « collaboration optimale » à Martin St-Pierre.

Le départ de la marche, intitulée « À La Baie, on déménage la bibliothèque », se fera à 13 h 30 à la bibliothèque actuelle située à l'arrière du Théâtre du Palais municipal. Elle prendra fin devant l'église. « Pour la symbolique, on invite les gens à apporter un livre. Les livres vont par la suite être remis au Centre Alpha de La Baie », a mentionné celui qui est également directeur général de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Centre Alpha est un organisme qui offre des programmes d'alphabétisation.

Rappelons que le comité propose de construire une toute nouvelle bibliothèque dans l'église fermée depuis 2006. L'opération est évaluée à environ 15 M $. Saguenay avait plutôt entamé un processus de rénovation de la bibliothèque actuelle pour 2 M $.