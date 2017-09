Le BAPE retient l'entente des parties prenantes

Le Bureau des audiences publiques sur l'environnement (BAPE) juge préférable de se fier au scénario découlant de l'entente des parties prenantes (Rio Tinto et élus locaux) au lieu de construire son propre mode de gestion à partir des commentaires et mémoires déposés dans le cadre des audiences publiques sur le Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean.

C'est ce qui se dégage du rapport d'un peu plus de 170 pages déposé mercredi par l'organisme de consultation qui a entendu les récriminations des riverains sur le modèle de gestion du niveau du lac Saint-Jean au cours des 30 dernières années. Advenant le feu vert du gouvernement du Québec, les riverains du lac Saint-Jean devront s'attendre à une hausse significative du niveau le printemps qui permettra à l'entreprise de diminuer les pertes occasionnées par un niveau moyen plus bas en période automnale.

Il s'agit dans les faits du niveau « M » défini dans l'entente des parties prenantes intervenue sous la gouverne d'un haut fonctionnaire du gouvernement du Québec avant la tenue des audiences publiques. « Le scénario ''M'' prévoit d'élever le niveau maximal des eaux jusqu'à 17 pieds au printemps. Le niveau de 17 pieds serait maintenu pour un maximum d'environ quatre jours et le niveau serait au-delà de 16,5 pieds pour un maximum de 12 jours », rappellent les commissaires.

Le promoteur juge ce niveau intéressant en raison des impacts sur la reproduction de certaines espèces de poissons. Pendant les audiences, la Corporation LACtivité Pêche et le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDELCC) ont remis en question les bienfaits de ce niveau en indiquant que la période était trop courte pour être avantageuse pour la faune. Il y avait donc un désaccord important entre le promoteur et le ministère sur cet enjeu.

En contrepartie, le promoteur accepte le principe d'un niveau maximum de gestion de 15,5 pieds pendant la période automnale. Ce choix a pour but de diminuer les craintes des riverains. Il y a plus de risque que des tempêtes de vent surviennent pendant cette période et génèrent des vagues d'un mètre. De telles vagues sont moins dommageables pour les secteurs sensibles de Saint-Gédéon et Métabetchouan avec un niveau à 15,5 pieds.

Tout le débat entourant le scénario de gestion retenu par les parties prenantes et le promoteur sous l'influence d'un sous-ministre est résumé par les commissaires à la page 85 du rapport. « La commission d'enquête constate que le scénario M, prévu à l'entente de principe intervenue en avril 2017, permettrait de maintenir la production hydroélectrique de Rio Tinto à un niveau proche de la situation actuelle », écrivent les commissaires dans leur constat tiré des commentaires des dirigeants d'Énergie électrique Québec.

Il est même expliqué ailleurs dans le rapport qu'une diminution du niveau du lac au printemps, réclamé par des riverains qui craignent des tempêtes alors que le lac sera à 17 pieds, aurait des conséquences sur la production énergétique. Rio Tinto achète en moyenne depuis 2006 3,6 % de ses besoins en électricité pour la production de métal primaire dans les usines de la région. Les pertes encourues par la baisse volontaire du niveau à l'automne seront en très bonne partie compensées par un niveau supérieur à 16,5 pieds pendant une certaine période au printemps.