2,5 M$ pour le musée amérindien

Il est permis de croire que le musée recevra du financement des gouvernements à Québec et Ottawa. Toutefois, le secteur est présentement sans député fédéral, depuis le départ du conservateur Denis Lebel. L'élection partielle dans Lac-Saint-Jean aura seulement lieu le 26 octobre, soit plus de deux semaines après l'octroi du contrat. Ainsi, il y a de fortes possibilités pour qu'une éventuelle annonce ait lieu après le début des travaux,

Selon l'appel d'offres au nom de la Société d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsh, les travaux devront être réalisés en deux phases. La phase 1 doit être terminée avant le 31 décembre et la phase 2 sera réalisée du 3 janvier au 30 avril.

Le chantier sera majeur alors que le premier contrat inclura toute la démolition nécessaire pour la réalisation des travaux extérieurs, comprenant les murs, les toits et la fenestration. Il y aura aussi des travaux de réisolation des murs extérieurs et l'installation de nouveaux parements. L'isolation devra être refaite également pour ce qui est du toit, tout comme au niveau des fondations. Les marquises seront aussi prolongées à l'entrée principale et au débarcadère. L'éclairage extérieur sera aussi revu. Le contrat prévoira aussi la fourniture et l'installation des appareils mécaniques au toit.

La phase 2 comprendra des travaux intérieurs en architecture, mécanique et électrique.

Selon leur site Internet, le Musée amérindien de Mashteuiatsh transmet depuis 1977 l'histoire et la culture des Pekuakamiulnuatsh (Ilnus du Lac-Saint-Jean). Toutefois, l'édifice actuel de la rue Amishk date de 1983, soit il y a près de 35 ans. En plus des trois expositions permanentes actuelles, le musée propose entre deux et trois expositions temporaires, ainsi qu'une visite extérieure et un espace boutique. Ces activités sont également disponibles sous forme de visite guidée, faite par des membres de la communauté.