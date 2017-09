Les plus beaux camions du Québec à Saguenay

C'est ce qui a été annoncé lors d'une conférence tenue dans les bureaux de l'aréna chicoutimien mardi matin. L'événement, qui mettra en valeur le monde du camionnage, se tiendra entre 10 h 30 et 23 h.

« On va avoir un volet amusant avec des mascottes, des maquilleurs, des jeux gonflables, du rodéo mécanique, du karting et des camions de bouffe de rue. Il y aura aussi un volet éducatif avec un simulateur de camion lourd et une activité d'angles morts, a détaillé Nicolas Simard, porte-parole du comité d'organisation et propriétaire de Camions Avantage. On aura aussi une parade sur le boulevard de l'Université qui passera par Saint-Paul, Barrette et Bégin. Mais surtout il y aura un concours de ''Show & Shine''. On s'attend d'avoir plus de 300 camions. »

Les propriétaires de camions doivent s'inscrire à l'avance par l'entremise de la page Facebook du festival. Les coûts seront de 30 $ pour ceux qui veulent simplement exposer leur mastodonte et de 50 $ pour participer au concours. Ce sera toutefois gratuit pour tous ceux qui viendront les admirer. « Pour le ''Show & Shine'', les gens passent la journée à frotter leur camion. Ils font le tour du Québec pour présenter leur camion. Souvent, ils travaillent avec durant la semaine », a indiqué Francis Tremblay, de la revue Transport Magazine, un partenaire majeur de l'événement.

L'exposition des camions pourrait bien intéresser des jeunes familles. Martin Lavertu, directeur général chez Camions Avantage, a même promis que les familles pourront pénétrer à l'intérieur des camions de son entreprise. « Ça va nous faire plaisir qu'ils puissent venir dans notre camion et même se prendre en photo. Ce sera de beaux souvenirs pour les enfants », a-t-il mentionné.

La journée prendra fin avec un spectacle présenté dans un grand chapiteau, alors qu'Irvin Blais viendra présenter sa musique country, qui par tradition accompagne les routiers dans leurs longs périples.

En plus du côté ludique de la journée, l'utile se mariera aussi à l'agréable. « On va faire une foire de l'emploi. L'industrie de camionnage vit une pénurie de main-d'oeuvre. Nous aussi on a de la difficulté à trouver des mécaniciens », a expliqué Nicolas Simard.

Une navette amènera les gens sur le site à partir du stationnement de l'UQAC.