La fille de Denis Lebel se lance en politique

Marie-Ève Lebel suit les traces de son père Denis et se lance en politique municipale.

Elle a annoncé qu'elle posera sa candidature au siège #2 après que la conseillère du secteur, Nancy Guillemette, ait annoncé qu'elle ne sollicitera pas un autre mandat.

« Impliquée depuis plusieurs années au sein de la collectivité robervaloise, j'ai à coeur le bien-être des enfants et de leur famille. Au cours des dernières années, j'ai occupé diverses fonctions qui m'ont permis de me définir, notamment à titre de commissaire pour la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, de présidente du club de soccer et comme membre fondateur pour la construction de la maison de la famille Éveil-Naissance. Au surplus, j'ai participé à l'élaboration de la politique familiale de notre ville, ce qui a eu pour effet d'accentuer mon intérêt déjà bien marqué pour les affaires municipales. Depuis mon jeune âge, donner du temps pour la population fait partie de mon mode de vie», a indiqué, par voie de communiqué, celle qui travaille comme agente de conformité au bureau coordonnateur des Amis de la Culbute.