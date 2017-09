Arthur Gobeil cible les «vrais besoins»

Le candidat indépendant à la mairie de Saguenay Arthur Gobeil refuse les batailles de rue que se livrent ses opposants et préfère attirer l'attention des citoyens de Saguenay sur des enjeux beaucoup plus importants pour le développement futur de Saguenay et par incidence sur l'ensemble de la région.

De passage au Quotidien hier, le comptable à la retraite a repris la balle au bond du chroniqueur Bertrand Tremblay dans le dossier de la technologie AP60 installée dans une usine pilote par Rio Tinto. Pour celui qui a oeuvré à la présidence de la Société de la vallée de l'aluminium, il est désormais temps que créer un véritable front commun à Saguenay afin d'éviter que cette technologie soit tout simplement exportée pendant que la région se contente d'une usine pilote.

« Je ne vois pas l'utilité de me disputer avec les autres candidats sur les vaccins des chats, le papier au conseil municipal ou les bouteilles d'eau. Il y a des enjeux beaucoup plus importants pour l'avenir de Saguenay et on doit y faire face et présenter la stratégie que nous allons mettre de l'avant », insiste Arthur Gobeil.

Même si Rio Tinto est un contribuable hors norme qu'une ville peut difficilement contraindre à investir, Arthur Gobeil croit qu'il y a moyen d'agir. Il propose donc de créer une vaste coalition à Saguenay pour exiger la suite du programme d'investissements AP60 pour permettre d'asseoir définitivement l'avenir de l'industrie de l'aluminium à Saguenay.

« Ce n'est pas parce que nous avons devant nous Rio Tinto qu'il ne faut rien faire. Le projet AP60 est déterminant pour notre avenir à Saguenay et personne ne semble s'en rendre compte. Les syndicats ont déjà fait largement leur part pour permettre la réalisation du projet avec Alain Gagnon et tout indique que l'entreprise va obtenir la marge qu'elle espère dans le dossier des berges. Nous sommes donc en mesure à notre tour d'exiger des choses et de véritables engagements de la part de Rio Tinto », a insisté celui qui entend présenter aux citoyens au cours des prochaines semaines sa vision de la ville et surtout ce qu'il entend mettre de l'avant pour atteindre ses objectifs.

Arthur Gobiel se défend d'écarter le rôle de premier plan d'un maire qui consiste à s'assurer que les services aux citoyens sont dispensés de façon efficace et surtout dans le respect des budgets. Malgré cette responsabilité, Arthur Gobeil maintient que le maire a l'obligation de créer les alliances nécessaires pour influencer les décisions des grandes entreprises comme Rio Tinto dont le poids est indiscutable dans la santé économique de la ville.

Le principal intéressé voit beaucoup plus qu'une simple question de revenus de taxes dans la construction de l'usine AP60 selon les engagements pris face au gouvernement du Québec. Il s'agit de la création d'emplois de qualité pour des familles qui s'établissent à Saguenay tout en permettant de créer des retombées économiques qui alimentent à leur tour toute la grappe des PME qui gravitent dans ce secteur manufacturier.