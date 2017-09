Richard Hébert va quitter son poste le 2 octobre

Pour éviter les actes de vandalisme répétés dans les bâtiments de l'ancienne base de plein air Pointe Racine, le conseil a décidé d'installer un système de sécurité anti-intrusion. Seule la bâtisse du Club récréatif Vauvert sera munie de ce dispositif. « C'est le seul bâtiment qui est encore potable. Pour les autres, le prochain conseil devra prendre une décision. C'est un secteur qui n'est plus vraiment utilisé, mais les terrains ont de la valeur. La Ville devra se pencher sur une nouvelle utilisation et sera ouverte à toute proposition provenant de promoteur », a mentionné Richard Hébert.

Le maire Hébert a indiqué que le conseil se pencherait sur la problématique et qu'une décision serait prise rapidement.

La Ville a dû effectuer de nombreux travaux pour régler des problèmes de refoulement d'égout de la résidence et les propriétaires ont eux aussi investi dans de nouveaux tuyaux en plastique plutôt qu'en grès il y a dix ans, mais qui ont été perforés malgré tout par les racines. De plus, un refoulement récent a causé des dommages de près de 100 000 $. Frais qui ont été remboursés par les assurances.

« Il y a eu un climat de confiance au sein du conseil et notre ville a toujours eu une excellente image. Il n'y a pas eu de nouvelles négatives au cours de ces quatre années. Le conseil a travaillé très fort pour concrétiser de nombreux projets. J'en suis très fier », a-t-il déclaré.

Il en a fait l'annonce lundi soir lors de la séance publique du conseil municipal. « Je ne sollicite donc pas de deuxième mandat. Je me donne deux semaines pour fermer les différents dossiers actifs et ensuite me consacrer à mon nouveau défi. Je tiens à remercier toute la population pour la confiance que vous m'avez apportée au cours des quatre dernières années », a-t-il annoncé avec un filet d'émotion dans la voix.

Junior Juneau songe très sérieusement à poser sa candidature à la mairie de Dolbeau-Mistassini.

« Ça fait quelques années que j'y pense, mais je ne me serais pas présenté en même temps que Richard Hébert. Depuis qu'il a été choisi candidat libéral, ç'a accéléré ma réflexion et je me sens prêt à relever ce défi. L'opportunité est parfaite », mentionne l'homme de 41 ans, gestionnaire chez Riverin Girard.

Junior Juneau fera connaître sa décision dans les prochains jours. « Il me reste des gens à rencontrer pour finir de sonder mes appuis dans la ville. Je suis un gars de défi et j'ai plusieurs idées pour le développement de Dolbeau-Mistassini. C'est une décision importante. J'en ai discuté avec mon employeur et mes arrangements sont pris », a ajouté celui qui a été président du Club de golf de Dolbeau.

Comme le rôle de maire représente un travail à temps plein, s'il est élu, Junior Juneau quittera son emploi.