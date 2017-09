Lourd constat contre la DPJ

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dresse un lourd constat du fonctionnement de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des difficultés dans l'interprétation des normes de la Loi de protection de la jeunesse, un manque de formation, une tenue de dossiers déficiente, la perception de l'existence de quotas dans la prise en charge d'enfants pour raison de négligence et un manque de ressources figurent parmi les nombreuses carences identifiées dans l'enquête qu'elle vient de conclure.

Cette enquête commandée le 13 juillet 2016 par Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie fait suite au décès, en juin 2016, d'un enfant de 22 mois résidant sur la rive nord du Saguenay. Son dossier avait été mis en attente pendant 23 jours par la DPJ à la suite d'un premier signalement. Un premier rapport avait été rendu public par la même commission à la fin juin sur le traitement particulier du petit Charles (nom fictif), dont Le Quotidien avait dressé la situation.

Le vice-président de la commission, Camil Picard, a examiné le processus d'intervention et de décisions de la DPJ régionale en analysant 275 signalements reçus entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016 concernant 245 enfants. Une quarantaine de personnes oeuvrant dans le milieu ont été rencontrées. Le travail de la commission a débouché sur la rédaction de 23 recommandations s'adressant à la ministre, à la direction du CIUSSS et à la DPJ.

Manque de formation

Dans la dizaine de conclusions générales, la commission affirme qu'il y a des lacunes au niveau de l'interprétation et de la compréhension du concept de protection de la jeunesse, qui constitue pourtant la base de toute analyse clinique de la DPJ. On y mentionne que les employés ont reçu peu de formations au cours des dernières années, ce qui a affecté l'interprétation du cadre d'analyse prévu à l'article 38.2. On y note des interprétations différentes de l'analyse des signalements selon les intervenants qui les traitent, entre autres, dans les cas de situations impliquant des familles d'accueil, celles en relation avec des enfants présentant un risque suicidaire, des blessures inexpliquées comme ce fût le cas pour le petit Charles ou des enfants témoins de violence dans leur milieu.

Manque de cohérence

Selon M. Picard, la DPJ régionale a fait preuve d'un manque de cohérence dans ses interventions dans le passé récent puisque des décisions différentes ont été rendues dans des situations semblables notamment dans les cas de décisions à retenir ou non un signalement. L'encadrement et la supervision des intervenants sociaux sont inégaux d'une équipe à l'autre tandis que les spécialistes en activités cliniques et intervenants sociaux n'ont pas toujours la même lecture du concept de protection.

La tenue de dossiers et la prise de notes évolutives présentent de graves lacunes puisqu'il est souvent difficile et même impossible de comprendre le cheminement des analyses ayant conduit à une décision d'autant plus que les intervenants n'ont aucune directive précise sur ce que doivent contenir les dossiers.