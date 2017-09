Le PCS propose de geler les taxes

Il s'agit d'un engagement pris lundi en présence de sept candidats qui briguent les suffrages pour le PCS alors que la campagne électorale bat son plein sur le territoire de Saguenay. Même si le maire sortant Jean Tremblay a réalisé du bon travail aux dires du candidat Dominic Gagnon, il affirme que les contribuables paient toujours trop de taxes.

« Les contribuables sont écoeurés de payer », a-t-il martelé pour soutenir son argumentaire. Nonobstant l'augmentation du coût des services publics par la simple inflation des prix, le candidat à la mairie reste convaincu qu'il y a moyen de geler le compte de taxes.

« Tout comme la plupart d'entre vous, je suis fatigué de payer des taxes. J'ai moi-même contesté mon compte et je demeure préoccupé par les dépenses excessives que peut provoquer une hausse de taxes. Nous devons suivre de près les dépenses avec un budget annuel bien préparé afin d'être en mesure de respecter cette promesse », a déclaré le candidat à la mairie.

Selon Dominic Gagnon, il n'est pas question de se lancer dans une diminution des services à la population. Il propose de maintenir le niveau des services par une croissance de l'activité économique sur le territoire qui se traduira par une augmentation des revenus de la municipalité. La candidate du district 7 Hélène Tremblay a témoigné de ses rencontres avec les citoyens de son quartier qui lui ont fait part de leur ras-le-bol par rapport à la facture de taxes. Elle a rappelé que pas moins de 400 familles ont choisi de s'installer à Saint-Honoré au lieu de Saguenay, privant la ville de revenus importants.

Cet engagement ne sera pas simple à respecter pour le PCS puisque le principal défi de la Ville au cours des prochaines années est de contrer la décroissance économique en général qui aura un impact sur la richesse foncière qui constitue la principale source de revenus de la Ville.

En point de presse, Dominic Gagnon a fait état à plusieurs reprises des principales cibles économiques qu'il entend soutenir si les citoyens de Saguenay lui accordent leur appui lors du prochain scrutin. Il a informé les journalistes dès le début du point de presse qui'il arrivait tout juste d'une rencontre avec les dirigeants du projet minier Arianne Phosphate. Il a enchaîné sur les autres grands projets industriels avec la minière Black Rock et GNL Québec pour le terminal méthanier à Grande-Anse.

Le Parti des citoyens de Saguenay devrait de plus dévoiler au cours des prochains jours d'autres éléments de sa stratégie de croissance des revenus. Il a mentionné sa présence à l'inauguration du projet domiciliaire Luxuor du boulevard Talbot dans l'arrondissement Chicoutimi évalué à un peu plus de 50 M $ pour illustrer sa volonté de mettre l'accent sur la croissance des revenus et non les coupures dans les services.

Il n'est donc pas question pour le PCS de se lancer dans des promesses de construction d'immeubles municipaux. La formation politique préfère convaincre les contribuables qu'elle sera en mesure de gérer les finances de la municipalité rigoureusement au cours des quatre prochaines années.