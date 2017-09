50 000$ pour la Petite randonnée du gros Dickey

Avant le départ samedi, l'organisateur Mark Dickey annonçait que plus de 33 000 $ avaient été amassés, puis quelques heures plus tard, le montant atteignait les 41 000 $. Tous les fonds seront remis à Cancer Saguenay, à la Fondation de ma vie, à la Maison Notre-Dame du Saguenay et la Société canadienne du cancer. À son arrivée, après une randonnée de 42 kilomètres, il avait encore plus de bonnes nouvelles à annoncer. « Ça sent le 50 000 », a-t-il lancé, confirmant la tenue d'une sixième édition l'an prochain. Des annonces de partenariats seront faites bientôt, a-t-il promis. « Ça va être électrique », a-t-il assuré.

L'objectif de départ, fixé à 20 000 $, est donc largement dépassé, d'autant plus qu'il devrait s'ajouter des fonds la semaine prochaine.

Une gageure

« Tout ça a commencé avec une gageure il y a cinq ans et cette année, ça vient de franchir une autre étape, a réagi Mark Dickey, animateur à KYK Radio X. La météo nous aide pas mal, mais on est passé à une autre étape. Mon père est décédé du cancer et j'ai toujours dit que si j'organisais un événement caritatif, ça serait pour la cause du cancer. Le fait que KYK soit la radio numéro un et aussi qu'on ait lancé un mouvement pour former des équipes lors de la marche, je pense que ça a bonifié les inscriptions. Aussi, les gens réalisent que marcher 42 kilomètres, c'est possible. Il reste qu'on fait ça pour une bonne cause et surtout, pour le ''trip''. Les gens qui viennent ici une fois reviennent l'année suivante et ces gens-là deviennent des ambassadeurs de l'événement. »

Les marcheurs ont quitté la rue de la Salle d'Arvida, devant le centre Multi-Forme. Le parcours emprunte notamment le boulevard Mellon, le chemin de la Réserve, les rues Bégin, Joliette, des Saguenéens, Racine, en plus du boulevard du Saguenay. L'arrivée au IGA Mellon est prévue vers 17 h 30. Il n'est pas obligatoire de marcher les 42 kilomètres. Un service de navette est offert pour ramener les participants à leur lieu de départ.

Mark Dickey a souligné l'apport du milieu. Certains ont effectué de généreux dons, alors que d'autres ont fourni des collations ou autres facilités afin que la journée soit gratuite pour tous. L'organisateur a également eu la surprise de sa vie vendredi lorsqu'il a reçu une vidéo d'encouragement du premier ministre du Québec, Philippe Couillard.

« Peu importe pour qui tu votes, c'est quand même le premier ministre qui nous envoie un message et qui pense à nous », a souligné Mark Dickey. Avec Dave Ainsley