La bataille d'Angleterre commémorée

Comme à son habitude, le vétéran avait fait le chemin depuis Lévis pour assister à l'événement. S'il marche maintenant à l'aide d'une canne, le dos légèrement courbé, il n'en demeure pas moins que l'ancien militaire se tenait fièrement debout, tout en faisant le salut militaire, lors de l'interprétation du Ô Canada.

Les militaires et vétérans présents sous le chapiteau du parc commémoratif, situé près du Musée de la Défense aérienne de Bagotville, ont entonné en choeur les paroles de l'hymne national, un moment chargé d'émotions pendant la cérémonie qui marquait le 77e anniversaire de la bataille d'Angleterre, qui s'est déroulée du 10 juillet au 31 octobre 1940 au-dessus de la Manche et de plusieurs pays d'Europe.

Le commandant de la 3e Escadre de la base de Bagotville, William Radiff, en poste depuis juillet, présidait la cérémonie. « La cérémonie d'aujourd'hui nous permet, entre autres, de souligner la chance que nous avons eue de pouvoir compter sur plus d'une centaine de pilotes canadiens, et sur leur bravoure, mais également de se souvenir que, malheureusement, 23 d'entre eux y ont laissé leur vie et ne sont jamais revenus au pays », a-t-il mentionné devant les militaires, dignitaires et civils rassemblés sous le chapiteau, bondé pour l'occasion. Il a aussi souligné la présence du vétéran Jean Cauchy, qu'il a qualifié de héros.

Si le pilote Jean Cauchy n'a pas connu la bataille d'Angleterre, la commémoration de cette campagne militaire lui rappelle de nombreux souvenirs, lui qui a été déployé en territoire ennemi en 1944 avec d'autres membres du 425e Escadron, le premier escadron francophone surnommé « Les Alouettes ».

Jean Cauchy avait 18 ans lorsqu'il s'est enrôlé. Son rêve : devenir pilote de chasse. « Mais ils n'en avaient pas besoin à ce moment. Ils avaient besoin de pilotes de bombardier. Alors j'ai piloté un bombardier quatre moteurs », a raconté le vétéran lors d'un entretien avec Le Quotidien, pendant qu'il dînait en compagnie du colonel William Radiff, lors de la collation qui suivait la cérémonie.

Le 5 janvier 1945, quelques mois avant la fin de la guerre, son bombardier a été touché et il a dû sauter en parachute au-dessus de Hanovre, une ville du nord de l'Allemagne, avant d'être fait prisonnier. Il a ensuite passé environ quatre mois dans le camp de prisonniers Stalag Luft I, situé en bordure de la mer Baltique. « Quatre mois, ça peut paraître court, mais c'était long en maudit ! On n'avait rien à manger, que des paquets de pois rouges, pour nous tenir en vie. Et il faisait froid », a partagé l'homme dont la lucidité ne laisse pas transparaître ses 93 ans.

De retour au pays, il n'a pu poursuivre son rêve. « J'ai été licencié. L'armée n'avait plus besoin de nous, et être un prisonnier de guerre était mal vu », a-t-il exprimé avec regret.

À contrecoeur, il a entrepris des études en marketing avant de travailler dans des magasins grande surface. Il n'a cependant jamais oublié ses confrères d'armes et se fait un plaisir d'enfiler chaque fois son uniforme orné de plusieurs médailles pour commémorer la mémoire des combattants.