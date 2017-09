Ancien terrain de la Consol: le parc possible

Le projet du Comité pour l'avenir du site de la Consol (CASC) est bel et bien réalisable sur le terrain de l'ancienne usine à papier Port-Alfred dans son état actuel. De plus, l'étude de caractérisation réalisée à la suite de la fermeture en 2006 et qui donne au terrain le classement C est toujours valide et utilisable dans le cas d'une demande de changement de vocation pour le terrain industriel.

Lors de l'avortement en mai de la transaction entre Saguenay et Produits forestiers Résolu (PFR), le maire Jean Tremblay avait, parmi d'autres, affirmé que le projet ne pourrait être réalisé en raison des contraintes du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

« La Ville n'a jamais eu de projet. Ce projet-là (du CASC), ça ne se fera pas. Ceux qui disent qu'on peut le faire sur un terrain classé C, je ne les crois pas », avait déclaré le maire Tremblay en mai dernier. Selon lui, seulement du gazon était permis sur le terrain, se demandant même si l'installation d'une toilette était possible.

Le projet du CASC avait été présenté à la population lors d'une rencontre publique tenue le 19 octobre 2016. Il devait comprendre un pavillon d'accueil, des sentiers pédestres, une piste cyclable, des entrepôts pour des exploitants de kite-surf ou autres activités nautiques, une rampe de mise à l'eau, un accès à la plage, un héliport et des stationnements.

Le Quotidien a demandé à Sophie Gauthier, conseillère en communication au MDDELCC, si les normes environnementales permettaient de les réaliser.

« Oui, les constructions énumérées ci-dessus seraient possibles sur le site puisqu'elles ne sont pas considérées comme étant institutionnelles sensibles. Elles sont donc compatibles avec le critère C. Toutefois, une analyse plus approfondie pourrait être requise pour la construction d'un accès à la plage, en fonction du type d'aménagement proposé », a-t-elle répondu, dans le cadre d'une longue série d'échange de courriels depuis la fin du mois de mai.

Pas de nouvelle étude nécessaire

Après la fermeture de l'usine à papier, Abitibi-Consolidated (fusionnée avec Bowater en 2007 et devenue PFR par la suite) avait démoli la structure en septembre 2006. L'entreprise avait ensuite répondu aux exigences de Québec en réalisant une étude de caractérisation du terrain qui avait mené au classement C.

Pour en faire un parc municipal, il faudrait procéder à un changement de vocation. La Loi sur la qualité de l'environnement obligerait le propriétaire d'un terrain à « procéder à une étude de caractérisation du terrain, sauf s'il dispose déjà d'une telle étude et d'une attestation d'un expert établissant que cette étude satisfait aux exigences du guide élaboré par le ministre et que son contenu est toujours d'actualité », avait-elle commencé par répondre.

Toutefois, il s'avère que cette obligation serait levée dans le cas présent, à la lumière des informations transmises par le MDDELCC.

« L'étude de caractérisation qui avait été déposée par PFR dans le cadre de la réhabilitation du terrain et le rapport de fin de travaux de réhabilitation confirmant l'atteinte du critère C étaient déjà attestés par un expert. Ces rapports sont toujours valides, selon les exigences de la Loi sur la qualité de l'environnement, puisqu'il n'y a pas eu d'activités à risque sur ce terrain depuis la réhabilitation. Le terrain est donc toujours décontaminé conformément au critère C et cette situation ne change pas. Précisons que dans le cadre d'un changement de vocation pour un projet qui serait compatible avec le critère C, pour un usage industriel, commercial, institutionnel non sensible et récréatif (par exemple un parc municipal), il ne serait pas requis de réaliser de nouvelle étude de caractérisation, ni d'obtenir l'approbation d'un nouveau plan de réhabilitation. Lorsque les travaux de réhabilitation ont été terminés, l'expert accrédité a rédigé un rapport de fin de travaux attestant que le terrain était compatible avec un usage industriel et commercial. Ce rapport est la propriété de Produits forestiers Résolu », a ajouté Mme Gauthier, lors d'un courriel ultérieur.