Courir 6h En Coeur: un événement pour une fondation méconnue

Plus de 70 coureurs étaient présents au parc Saint-Jacques d'Arvida pour courir pendant six heures, en équipe de deux à six coureurs. Courir 6h En Coeur a lieu dans six villes du Québec. Pourquoi tous ces liens avec le chiffre six? Parce qu'en moyenne, ça prend six heures pour effectuer une opération à coeur ouvert.

La fondation avait bon espoir de recueillir 35 000 $ pour cette journée. En fin d'avant-midi samedi, le compteur avait dépassé les 25 000 $. Il est possible de faire un don sur le site courirencoeur.ca.

«La fondation vient en aide aux familles qui sont touchées par les maladies du coeur, a expliqué la porte-parole de la fondation En Coeur, Danielle Pilon. Elle paie l'hébergement des gens qui bénéficient des soins de la fondation, mais qui habitent à l'extérieur des grands centres.»

Le siège social d'En Coeur est basé à Montréal et un bureau est également situé à Québec.

Franchisé de trois restaurants Saint-Hubert à Saguenay, Stéphane Laforge a accepté la présidence d'honneur de l'événement. Trois équipes d'employés des différents restaurants ont couru pour la cause.

«On commanditait l'événement l'an dernier et lorsqu'on m'a approché pour être le président d'honneur de la deuxième édition, j'ai tout de suite accepté, a exprimé l'homme d'affaires. C'est une super belle cause qui profite aux gens de la région.»