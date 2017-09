Les pénalités coûtent cher aux Sags

« On va essayer de les battre quand ça va compter », a répondu en boutade l'entraîneur-chef des Sags Yanick Jean, sur les trois victoires des Remparts en trois duels entre les deux clubs en match hors-concours officiels. Les deux rivaux de la 175 se retrouveront vendredi prochain au centre Georges-Vézina, avec cette fois deux points au classement à l'enjeu.

Les Sags ont pris les devants sur le quatrième but du calendrier préparatoire de Samuel Houde. Les choses ont ensuite déboulé à un rythme d'enfer. Les Remparts ont marqué quatre des cinq buts suivants, en moins de cinq minutes, dont trois en avantage numérique, pour prendre l'avantage. Le défenseur Andrew Picco a marqué en début de troisième pour donner un coussin encore plus confortable aux siens.

Envoyé entre les deux poteaux à la mi-match en relève à Zachary Bouthillier, parfait sur sept tirs, Zachary Shank a concédé les cinq buts. Marc-Antoine Gagné, entre les quatre réussites des Remparts en deuxième, et Kevin Klima en troisième, ont complété le pointage.

« On était en parfait contrôle de ce match-là, a analysé Yanick Jean. On s'est mis à prendre des pénalités en deuxième. On s'est mis nous-mêmes dans le pétrin et par la suite, certains vétérans ont tenté de tout faire eux-mêmes pour sauver l'équipe au lieu de rester dans notre identité. »

Houde brille

Auteur de deux buts en 41 rencontres la saison dernière, Samuel Houde a montré de belles choses lors des dernières semaines. Hier, en plus de toucher la cible, il a obtenu trois tirs. Pour Yanick Jean, aucun doute que l'attaquant de 17 ans sera en mesure de contribuer offensivement lors de la prochaine saison.

« Définitivement, a-t-il lancé sans hésiter lorsque questionné sur le numéro 88. Il joue avec un ''edge'' par rapport à l'an dernier. Il amène un petit quelque chose de plus. Il est plus fort et gagne ses batailles à un contre un et s'implique physiquement, ce qui lui donne confiance. »

Avant de profiter de deux jours de congé, les joueurs des Sags sauteront sur la glace du centre Georges-Vézina samedi.