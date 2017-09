Le policier Sébastien Mérette, le héros de Malia

Sur la photo : Sébastien Mérette et Malia, les ambulanciers Guy-Daniel Ouellet et Steeve Perreault et les parents de Malia, Jonathan Maho et Amélie Artault. Tous ont pris part à une rencontre organisée par la Sûreté du Québec la semaine dernière.

«Mon collègue emmenait les parents en auto. Je ne voulais pas les rencontrer à l'hôpital de peur qu'ils me demandent comment la petite allait. Je ne pouvais pas leur dire qu'elle allait bien parce que même si son corps était correct, cérébralement, on ne le savait pas», relate Sébastien Mérette, qui a accepté d'accorder une seule entrevue médiatique.

Les ambulanciers Steeve Perreault et Guy-Daniel Ouellet sont débarqués et ont pris la petite en charge. Sébastien Mérette est monté à bord de l'ambulance. À l'hôpital, il a toutefois dû prendre du recul.

Ce jour-là, il amorçait son quart de soir au poste de la SQ de Saint-Ambroise lorsqu'un appel 911 est entré. Il était 14h23, précisément. Les parents de la petite Malia, Jonathan Maho et Amélie Artault, étaient en panique. Sébastien Mérette et son collègue Nicolas Lachance n'ont fait ni une ni deux et se sont dirigés vers la résidence du couple. Arrivés sur les lieux, ils ont trouvé une petite fille de deux ans et demi allongée sur l'asphalte de la cour, inerte, son père penché sur elle en tentant désespérément de la sauver.

Après son arrivée à l'urgence de l'hôpital de Chicoutimi, Malia a été transférée par avion dans un établissement de santé de Québec. Sébastien Mérette, lui, est retourné au poste de la SQ de Saint-Ambroise et a repris du service. Il a été remué par les événements, mais s'est senti apte à terminer son quart de travail.

Plus tard, chez lui, le papa d'un bébé de six mois a passé les événements en revue. L'adrénaline tombée, il a pris pleinement conscience de ce qui s'était produit quelques heures plus tôt, alors que la vie d'un petit être a bien failli lui filer entre les doigts.

«Sur le coup, on ''focusse'' sur le travail et sur ce qu'on a à faire. On doit s'occuper de la petite et il n'y a pas d'autre chose à faire. On enclenche et on se met dans une petite bulle», explique Sébastien Mérette, qui a dû faire preuve d'un implacable sang-froid et se rendre imperméable aux cris et aux pleurs de détresse des parents, situés directement derrière.

La quasi-noyade de la fillette est survenue le 9 août. Ce n'est que six jours plus tard que Sébastien Mérette a appris que Malia était hors de danger et ne conserverait aucune séquelle, bien qu'elle ait manqué d'oxygène pendant de longues minutes. Pour le policier, le sentiment provoqué par une telle annonce demeure complexe à définir.

«Quand on vit une expérience comme ça, le dossier ne se ferme pas tant qu'on ne la revoit pas (la victime). Jeudi passé, j'ai vu la famille. Je suis allé les chercher à leur résidence et on a eu une petite rencontre aux bureaux de la MRC avec les ambulanciers. Les dernières images qu'on avait de la petite, c'était pas beau. En la revoyant, on a pu remplacer cette image», enchaîne Sébastien Mérette, qui cumule cinq années d'expérience à la SQ.

La rencontre de la semaine dernière a permis au policier de fermer les livres, même si Sébastien Mérette convient qu'il n'est pas près d'oublier ce chapitre de sa vie professionnelle. Elle a aussi servi de prémisse aux parents de Malia pour témoigner de leur gratitude à l'égard du policier et des ambulanciers qui ont pris leur fille en charge.

«Je pense qu'ils m'ont remercié mille fois», confie l'agent de la paix. Pendant qu'elles échangeaient et revenaient sur les événements qui les ont placées sur le même chemin, les parties impliquées avaient de quoi sourire. En trame de fond, courant à pleins poumons, se trouvait une bambine de deux ans agrippant contre sa poitrine un ourson à l'effigie de la Sûreté du Québec. Il s'agissait du deuxième cadeau offert par Sébastien Mérette.