Sommet économique: Simard ne digère pas les propos de Legault

Serge Simard, qui était président du Sommet de 2015, a été «interpellé immédiatement» lorsqu'il a lu les propos de M. Legault. «C'est un manque de respect total des gens qui ont travaillé aux onze tables régionales durant le Sommet. Il vient nous dire que ce qu'on a décidé ça ne tient pas debout!»

Dans Le Quotidien de jeudi, François Legault affirmait que même si la région a connu une croissance en terme d'emplois, le bilan est négatif puisque les revenus disponibles des contribuables de la région ont continué d'être grugés par diverses hausses (taxes scolaires, frais de garderie, etc.) imposées par le gouvernement Couillard.

«Nous sommes en train de travailler pour mettre en place les différentes recommandations, a signalé Serge Simard lors d'une entrevue téléphonique. C'est ensemble qu'on va gagner, pas avec la CAQ et son plan Saint-Laurent! François Legault a une totale méconnaissance de la région.»

Le projet Saint-Laurent de la CAQ a été présenté en 2013 et visait à créer une «vallée de l'innovation». Le but était de développer des parcs industriels le long du fleuve et d'utiliser des crédits d'impôt pour convaincre des entreprises de s'y installer.

«Son plan était contre les régions, et maintenant il vient ici et nous dit quoi faire!»