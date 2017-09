Lumenumbra ne se fera pas à Normandin

C'est la décision qu'a prise le comité qui caressait le projet depuis 2013. La décision de la municipalité de Normandin d'abandonner le projet pousse les idéateurs à tenter de trouver une localité intéressée par le projet.

« On va commencer par faire le tour dans la région pour voir s'il y a de l'intérêt. Dans le contexte actuel, on voit que les gouvernements consolident les sites existants plutôt que de soutenir de nouveaux projets. Notre concept est avancé et prêt à être implanté. Il y a peut-être des sites qui voudraient l'intégrer », explique le président du comité Marc Lévesque.

Ce dernier concède que le projet Lumenumbra est ambitieux. « Ça prend une ouverture d'esprit pour voir le potentiel de ce site touristique immersif. Ça prend aussi de grands espaces. Nous, on y croit. Si ça ne fonctionne pas en région, on va aller voir ailleurs. Les auteurs des romans Stéphan Bilodeau et Gilles Saint-Martin sont très enthousiastes et aimeraient bien qu'il se concrétise, soit dans le coin de Québec et même en France », mentionne Lévesque. En effet, un des auteurs vit en France.

Le monde fantastique de Lumenumbra a pris forme dans quatre romans jeunesse publiés au Québec et en France.

Le 4e sera d'ailleurs lancé au Salon du livre de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un 5e tome est en cours de production. « La présence des auteurs et de quelques personnages incarnés par des comédiens à plusieurs Salons du livre au cours des dernières années nous a permis de tâter le marché pour le concept imaginé. Incidemment, le niveau de vente des premiers tomes témoigne d'un intérêt certain pour le monde de Lumenumbra et de ses personnages », souligne Lévesque.

Le site touristique visait à reproduire l'imagerie des romans et permettre aux jeunes visiteurs de vivre une aventure ludique en compagnie des personnages de Lumenumbra.