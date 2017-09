Économie des régions: le PQ veut un électrochoc

Mireille Jean (Chicoutimi), Alexandre Cloutier (Lac-Saint-Jean) et Sylvain Gaudreault (Jonquière) ont dévoilé les grandes orientations du Parti québécois à leur 17e congrès, dont certaines idées pourraient se retrouver sur la plate-forme électorale pour l'élection d'octobre 2018.

« Nous devons venir en aide aux régions plus que jamais. Les délégués ont adopté la création d'un fonds de cinq milliards de dollars pour donner une nouvelle énergie à l'économie régionale, tout en misant sur une expertise nationale. Les régions ont perdu de nombreux outils de concertation avec le gouvernement libéral. Il n'y a plus de place pour la vision régionale et c'est ce que nous voulons ramener », précise Alexandre Cloutier.

Celui-ci a précisé que les indicatifs économiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont au rouge avec une hausse des ménages à faible revenu et un taux de chômage plus élevé ici que dans la moyenne québécoise.

« Nous voulons contribuer au retour des jeunes en région et aussi inciter l'ensemble des Québécois à s'établir en région. Il y aura une aide aux étudiants étrangers, qui veulent s'établir chez nous, pour qu'ils paient la même chose que les Québécois. Nous voulons le retour du crédit d'impôt de 12 000 $, de même que la mobilité dans les cégeps et la gratuité du troisième enfant dans les CPE », note le député Cloutier.

Sa collègue de Chicoutimi souhaite que le gouvernement puisse en faire davantage pour la vitalité de l'économie régionale et les PME.

« Nous voulons que les délais de paiement de factures des sociétés du gouvernement et des grandes entreprises soient de 60 jours. Actuellement, ça peut prendre 180 jours avant que les paiements soient faits. Nous voulons aussi que la SAQ et Hydro-Québec, notamment, en fassent plus pour encourager l'achat local et que le gouvernement vienne en appui aux PME pour les aider dans l'exportation », soutient Mireille Jean.

De son côté, Sylvain Gaudreault s'attardera au milieu de la santé. En plus de geler la rémunération des médecins, il aimerait décloisonner les professions, afin d'alléger les listes d'attente et permettre certains actes médicaux par d'autres professionnels.

« Nous voulons aussi garantir des soins de première ligne les soirs et les fins de semaine avec les super infirmières et les CLSC. Nous aimerions aussi qu'il puisse y avoir des soins à domicile comme c'est le cas avec Jonquière-Médic. Nous voulons que nos idées et nos préoccupations soient collées à la réalité », indique le député de Jonquière.