Une nouvelle vitrine pour les artistes de la photo

Les photographes amateurs de Jonquière bénéficient désormais d'une vitrine de choix et d'un décor bucolique pour présenter leurs oeuvres au grand public.

L'installation permanente Regard sur la rivière aux Sables, officiellement inaugurée vendredi, permet à neuf artistes de partager le fruit de leur travail avec les utilisateurs de la passerelle qui surplombe le cours d'eau.

Pour Daniel Allaire, membre du club de photographie JAK de Jonquière depuis 30 ans, il s'agit de l'aboutissement de démarches qui se sont échelonnées sur deux ans. Le club souhaitait doter le paysage urbain d'une exposition photographique permanente mettant en relief des éléments de Jonquière, mais il fallait dénicher le lieu idéal pour le faire et gagner l'appui de la Ville.

« Le facteur mûrissement a été très important. Il fallait bien réfléchir au projet. On a pensé à trois concepts à divers endroits, puis on s'est arrêté sur la passerelle. On a plein de trésors cachés au club, qui ne demandent qu'à sortir. Ce sera une belle vitrine pour nos membres. C'est un peu comme un cadeau », a expliqué Daniel Allaire.

L'as de la lentille a trouvé une oreille attentive en la personne du conseiller municipal Jonathan Tremblay, qui a été ravi par le projet. Pour lui, le lieu choisi est tout indiqué pour accueillir une installation permanente. La rivière aux Sables fait, en quelque sorte, le pont entre le centre-ville, où se trouve la bibliothèque, et le mont Jacob, au sommet duquel est niché le centre national d'exposition (CNE).

