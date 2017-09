L'actualité en bref

« Monsieur Antoine Lamontagne a donc été condamné à verser une amende de 10 000 $ et doit, en plus des frais judiciaires, rembourser les frais de poursuite engagés par le Ministère, soit un montant de 6073 $ », indique-t-on dans un communiqué.

L'homme a été déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur la qualité de l'environnement à la suite de la réalisation de travaux sur le littoral de la rivière Mistassini dans le secteur du canal du Cheval à Saint-Félicien entre le 1er janvier 2012 et le 15 mars 2012, sans avoir préalablement obtenu un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et du Développement durable.

Jean-François Gauthier demeure dg d'Énergie électrique jusqu'à son remplacement. Pour l'instant, personne n'a été nommé. «Il aura sous sa responsabilité la direction générale de l'excellence opérationnelle, de la gestion des actifs et de l'ingénierie. Il dirigera également le bureau de la transformation», a mentionné M. Jacques.

(Louis Potvin) Les personnes qui aimeraient essayer une voiture électrique pourront le faire le 30 septembre prochain. L'Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ) de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean propose cette activité de 9 h à 16 h au Restaurant Marchand situé au 128 rue Melançon, à Saint-Bruno. Plusieurs membres de l'AVÉQ seront sur place avec leurs voitures électriques pour les faire essayer gratuitement. Vous pourrez ainsi discuter en roulant avec le propriétaire afin d'en savoir plus sur ce type de voiture.

(Pascal Girard) Mélanie Boucher a confirmé jeudi sa candidature dans le district #6 en vue de l'élection municipale à Saguenay qui aura lieu le 5 novembre. « Ayant habité Saint-Jean-Eudes de 2006 à 2012 et étant actuellement installée dans le quartier Saint-Philippe d'Arvida, je crois être en mesure d'offrir un service de proximité sur mesure aux citoyens de mon district », a-t-elle mentionné par voie de communiqué. Elle se présentera à titre d'indépendante. « Je crois sincèrement que les gens méritent des conseillers qui les représentent au sein de l'appareil municipal et non pas des conseillers qui représentent un parti auprès d'eux », a-t-elle ajouté. Rappelons qu'elle a déjà été candidate pour la Coalition avenir Québec. Elle avait également été candidate libérale fédérale un temps en 2015, avant de se retirer en raison de démêlés avec l'homme d'affaires Gilbert Desrosiers, reconnu coupable en avril 2017.