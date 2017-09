L'ancien maire Francis Dufour appuie Josée Néron

Réjean Bergeron, qui a lui aussi été maire, mais à Shipshaw, a également pris la parole en faveur de la candidate de l'ERD.

« Josée Néron est une femme tenace, avec du doigté. Elle a tenu tête à Jean Batailleur, a dit M. Dufour, faisant rire la foule. (...) Elle s'est toujours comportée avec dignité. » M. Dufour a été successivement président de syndicat, conseiller municipal et maire d'Arvida, puis maire de Jonquière et président de l'Union des municipalités du Québec. Il a également été député pour le Parti québécois dans Jonquière. Il a affirmé jeudi être membre de l'ERD depuis deux ans, « et c'est seulement parce qu'on ne me l'a pas demandé avant ! »

« C'est certain que ça fait chaud au coeur de voir des gens de l'expérience de M. Dufour et de M. Bergeron m'appuyer », a constaté Josée Néron.

Jeudi, 33 000 $ ont été amassés pour l'ÉRD lors de la soirée tenue au Delta. « J'ai vécu la transition des sept municipalités vers la grande ville de Saguenay, a souligné Réjean Bergeron lors de son allocution. J'ai vu le démarrage de la ville. Très rapidement, j'ai eu une grande déception par rapport à la façon dont c'était dirigé. Les acteurs actuels confondent beaucoup la visibilité et la transparence. »

M. Bergeron a affirmé connaître les quatre candidats à la mairie. « J'ai siégé avec Arthur Gobeil. J'ai connu Jean-Pierre Blackburn à l'époque où il était député. J'ai vu grandir Dominic Gagnon à Shipshaw. J'ai récemment découvert Josée Néron, une femme qui a un courage tranquille. (...) Josée sait comment fonctionne une ville. (...) On s'en va vers un grand changement. »

L'événement a également été l'occasion pour l'ERD de nommer sa candidate dans le district #5. Martine Tremblay fera face à Carl Dufour, dans un district regroupant des quartiers d'Arvida et de Kénogami. Mme Tremblay est enseignante en éducation spécialisée au Cégep de Jonquière.