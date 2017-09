Le PCS mise sur des conditions gagnantes

Le Parti des citoyens de Saguenay (PCS) et son chef Dominic Gagnon entendent se distinguer comme étant la meilleure équipe susceptible de créer des conditions gagnantes pour le développement économique de la ville.

En conférence de presse, accompagné de son équipe chez Coupesag, M. Gagnon a mentionné qu'il a eu des entretiens avec les promoteurs de l'usine de liquéfaction de gaz naturel Énergie Québec, Métaux BlackRock, Luxuor, Arianne Phosphates, etc.

Le conseiller Luc Boivin a mentionné que parmi ces conditions gagnantes figure Promotion Saguenay, un organisme capable de discuter de divers projets, et ce, en toute confidentialité afin de ne pas éloigner les éventuels investisseurs. «C'est le rôle de la Ville à voir à mettre des conditions gagnantes en offrant des terrains, des services d'égouts et d'aqueducs, des infrastructures solides et c'est ce que fait Promotion Saguenay », a déclaré M. Boivin.

M. Boivin a discouru sur la différence entre l'opacité et la confidentialité d'un organisme en affirmant que Promotion Saguenay permet de dépolitiser les dossiers, ce qui a facilité l'implantation à Chicoutimi de la multinationale du jeu vidéo Ubisoft en plus de l'expertise offerte par l'UQAC et les cégeps.

Interrogé afin de savoir si parmi les conditions gagnantes imaginées par le PCS figurent des baisses de taxes pour les secteurs commercial et industriel dont les taux varient jusqu'à près de 4 $ du 100 $ d'évaluation, M. Gagnon a mentionné que le sujet ferait l'objet d'une autre conférence de presse.

Promotion Saguenay

C'est le cas également pour ce qui est de la gestion future de Promotion Saguenay qui a fait l'objet de propositions de la part de l'Équipe du renouveau démocratique et du candidat indépendant Jean-Pierre Blackburn en vue d'assurer une plus grande transparence.

« On va revenir sur cet enjeu lors d'une conférence de presse. Je me suis présenté à l'élection comme étant le gars de la transparence. On va parler de Promotion Saguenay », a affirmé M. Gagnon.