Favoriser le transport actif et collectif

Pourquoi ne pas faire du covoiturage ou se rendre à la marche ou à vélo à son lieu de travail ? C'est le défi que lance la porte-parole de la semaine des transports actifs et collectifs du comté Roberval, la kinésiologie Julie Desgagnés. « Les gens disent qu'ils manquent de temps pour pratiquer de l'activité physique. Ils peuvent le faire pour se rendre au travail. J'ai calculé le temps pour me rendre à mes bureaux en auto et en vélo et il y a cinq minutes de différence. Les gens devraient l'essayer, ça demande juste un peu plus de planification. Autre exemple, au lieu de se rendre au centre de conditionnement en auto, on peut le faire à pied. Le réchauffement serait alors fait. Le transport actif, c'est économique et surtout bon pour notre santé », donne-t-elle comme exemple.

D'ailleurs, pour démontrer que le transport actif se fait facilement et que ça ne prend pas aussi de temps que ça, une marche familiale est organisée le samedi 23 septembre à 13 h à Saint-Félicien. La distance parcourue sera l'équivalent de celle que les gens doivent parcourir pour se rendre au centre-ville à partir des différents quartiers de la ville.

L'autre activité importante est le Défi sans auto solo le mercredi 20 septembre. Le comité incite donc les gens à faire du covoiturage ou bien à se rendre au travail à pied ou à vélo. Un prix d'une valeur de 400 $ sera offert à l'une des personnes qui enverra une photo à #jembarqueaulac via les médias sociaux ou au allotransport.com.

Des capsules d'information seront lancées le lundi 18 septembre et seront diffusées sur des médias sociaux. Le lendemain, un kiosque d'information sera installé au cégep de Saint-Félicien. Puis le jeudi 21 septembre, on invite les gens à répondre à un sondage sur les habitudes de transport collectif. Les participants courent la chance de gagner 20 $ chez Intersport ou chez Pétroles Belzile.