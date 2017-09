Hommage surprise au maire

Jean Tremblay a reçu un hommage bien senti de la part de l'équipe de La Fabuleuse histoire d'un royaume et de Diffusion Saguenay, mercredi soir, avant une présentation spéciale offerte aux croisiéristes du bateau québécois CTMA Vacancier. Le maire de Saguenay a été honoré pour son appui envers le spectacle et l'organe de diffusion.

C'est le directeur artistique et metteur en scène de La Fabuleuse, Louis Wauthier, qui a attiré le maire Tremblay sur la scène, au terme d'un dynamique discours directement adressé au premier magistrat. Dès son arrivée sur scène, le grand rideau noir s'est levé et derrière, les comédiens de la production attendaient, prêts à l'accueillir. Le maire a semblé surpris par un tel hommage et pour cause, semble-t-il qu'il n'avait aucune idée qu'il allait être honoré mercredi. Il a également reçu un cadre commémoratif.

« La Fabuleuse, c'est une histoire d'amour que je ne pouvais pas abandonner, a réagi Jean Tremblay, rappelant au passage les légères difficultés que la pièce avait connues au milieu des années 2000. C'est un beau fleuron et je vais penser à vous tout au long de ma retraite. Je vais même prier pour vous jusqu'à ma mort. »

Louis Wauthier a indiqué que c'était grâce à Jean Tremblay que La Fabuleuse était demeurée à La Baie lors de la fusion des trois villes de Saguenay, en 2002, rappelant que tout le monde craignait à ce moment que la pièce soit déplacée à Chicoutimi, « la grande ville ».

« La Fabuleuse a connu des années de gloire et elle a toujours été magnifique, mais on a senti un certain essoufflement en 2005 et 2006, a expliqué M. Wauthier. La Ville aurait pu décider de tout arrêter, mais monsieur le maire en a décidé autrement. Jean Tremblay et le conseil d'administration ont toujours décidé d'embarquer dans mes grands rêves, qui demandaient des investissements importants à cause de l'ampleur de la pièce et de mes ambitions. » Le président de Diffusion Saguenay, Pierre Mazurette, a parti le bal en offrant un généreux discours à celui qui va compléter son cinquième et dernier mandat à la mairie de Saguenay. Il a rappelé que la transformation du Théâtre du Palais municipal d'aréna en salle de spectacle, la construction du Théâtre Banque Nationale et la rénovation prochaine du Palace d'Arvida sont des projets qui ont tous été réalisés grâce à l'appui de Jean Tremblay.

« Monsieur le maire a été au coeur d'importants investissements culturels au cours de son passage à la mairie et on a parfois tendance à l'oublier, a révélé Pierre Mazurette. Je me plais à dire qu'à l'extérieur de Québec et Montréal, on est le plus grand diffuseur au Québec. »